U oktobru u FBiH industrijska proizvodnja veća za 3,2 posto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u oktobru 2025. godine u odnosu na septembar 2025. veća je za 3,2 posto.

U oktobru ove godine, u odnosu na oktobar 2024. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 2,8 posto.

U oktobru 2025. godine u odnosu mjesec ranije, Energija je veća za 14,2 posto i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 3,4 posto. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,4 posto, Kapitalni proizvodi manji su za 2,5 i Intermedijarni proizvodi manji su za 0,1 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U oktobru 2025. godine, u odnosu na oktobar 2024. godine, Energija je veća za 22,9 posto i Kapitalni proizvodi veći su za 9,9 posto. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 21,3 posto, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 6,4 i Intermedijarni proizvodi manji su za 1,7 posto.

Desezonirana industrijska proizvodnja u oktobru 2025. godine u odnosu na septembar 2025., u Proizvodnji i snabdijevanju/opskrbi električnom energijom i plinom veća je za 15,3 posto, u Vađenju ruda i kamena veća je za 8,4 i u Prerađivačkoj industriji veća je za 1,1 posto.

U oktobru ove godine, u odnosu na oktobar lani, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, u Proizvodnji i snabdijevanju/opskrbi električnom energijom i plinom veća je za 21,2 posto, u Vađenju ruda i kamena veća je za 17,5 i u Prerađivačkoj industriji manja je za 1,1 posto.