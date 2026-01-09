U bivšoj Jugoslaviji se proizvodilo sve, od igle do aviona

Edina Rizvić Aščić
U bivšoj Jugoslaviji se proizvodilo sve, od igle do aviona
Foto: Investitor

U bivšoj Jugoslaviji se proizvodilo sve, od osnovnih životnih potrepština do najsloženijih industrijskih proizvoda, a domaće fabrike bile su temelj ekonomije i simbol tehnološkog razvoja.

Bez potrebe za uvozom

Hrana, odjeća, automobili, kamioni, brodovi, avioni i kompjuteri nastajali su unutar granica države, često po standardima koji su pratili ili čak nadmašivali svjetsku konkurenciju.

Mnogi se i danas sjećaju vremena kada gotovo da nije bilo potrebe za uvozom, jer je domaća industrija mogla zadovoljiti većinu potreba stanovništva i tržišta.

Na društvenim mrežama povremeno kruže mape fabrika koje su nekada postojale širom zemlje, podsjećajući na industrijsku snagu sistema koji je zapošljavao stotine hiljada ljudi i izvozio proizvode širom svijeta.

Industrijski giganti koji su obilježili jednu državu

U Bosni i Hercegovini značajnu ulogu imao je TAS u kojem su se proizvodili Volkswagen Golf i legendarna Buba, u saradnji s UNIS-om. Fabrika motora Sarajevo bila je jedan od industrijskih stubova, dok je u Vogošći, pored TAS-a, djelovao i PRETIS, lider namjenske industrije u kojem se proizvodila municija za cijelu Jugoslaviju i izvoz.

U Srbiji su FAP iz Priboja i kragujevačka Zastava proizvodili kamione, šlepere i putnička vozila, pri čemu je Zastava godišnje izbacivala i do 200.000 automobila.

TAM iz Maribora bio je poznat po teškim vozilima, dok je SOKO, sa pogonima i u Bosni i Hercegovini, predstavljao ponos vojne industrije i proizvodnje aviona. Postojala je i državna fabrika aviona u Kraljevu, a Tvornica vagona u Slavonskom Brodu bila je ključna za željeznički sektor.

Posebno mjesto zauzimala su brodogradilišta. U Hrvatskoj su Uljanik u Puli i 3. maj u Rijeci gradili prekookeanske brodove za strane naručioce, dok su brodogradilišni pogoni postojali i u Crnoj Gori te Srbiji. Jugoslavenski brodovi plovili su svjetskim morima, noseći sa sobom reputaciju pouzdane i kvalitetne industrije.

Jugoslavenski kompjuteri i tehnološka dostignuća

U bivšoj Jugoslaviji se proizvodilo sve, uključujući i vlastite kompjutere, što je tada bio rijedak slučaj čak i u Evropi. Zemlja je bila među pet evropskih država koje su razvile sopstvenu računarsku tehnologiju. Prvi kompjuter bio je CER-10, dok je Galaksija postala najpoznatiji simbol domaće informatike.

Iskra u Sloveniji i Digitron u Istri još krajem sedamdesetih godina započeli su sklapanje računara, dok su Obod, Cer, Gorenje, Rudi Čajavec i Borac Beograd proizvodili širok spektar kućanskih i elektro-uređaja, od televizora i radioaparata do bijele tehnike i espresso aparata.

EI Niš bio je jedan od vodećih svjetskih proizvođača elektronskih lampi za radio i TV prijemnike, koje je koristio čak i Philips, a televizore u boji počeo je proizvoditi prije Sonyja.

Danas većina tih fabrika više ne postoji ili se nalaze u stečaju, ali sjećanje na vrijeme kada se u bivšoj Jugoslaviji se proizvodilo sve i dalje budi nostalgiju. Ostala je uspomena na industriju koja je zapošljavala generacije, gradila gradove i ostavila dubok trag u ekonomiji i identitetu cijelog regiona.

Možda vas zanima:

Opasnosti koje donosi prljava rerna i kako utiče na hranu

pročitajte i ovo

BiH

Manja proizvodnja uglja i koksa u FBiH, smanjen i uvoz naftnih...

Vijesti

U oktobru u FBiH industrijska proizvodnja veća za 3,2 posto

Magazin

Sjećate li se ovih lampi iz Jugoslavije? Danas su traženije nego...

Magazin

Gdje su nestali jugoslovenski modni brendovi

Istaknuto

Tuzla sutra dočekuje više stotina antifašista iz BiH i regije

Vijesti

Kolektivni ugovor za rudare- Veće plate za veću proizvodnju uglja

Magazin

Ataturkova Marmara: Termalna baština, historija i top city break destinacija

Magazin

Otkriveno koja je najdosadnija zemlja Balkana prema mišljenju korisnika interneta

Magazin

Da li je u redu proslijediti poklon dalje bez grižnje savjesti?

Magazin

Jednostavno uklanjanje leda sa stepenica bez soli

Magazin

Evo zašto kupatilo izgleda neuredno čak i kada je čisto

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]