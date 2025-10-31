Sjećate li se ovih lampi iz Jugoslavije? Danas su traženije nego ikad

Meblo Guzzini lampe iz sedamdesetih godina danas ponovo osvajaju svijet, dok se njihov prepoznatljiv space age dizajn s futurističkim oblicima, zaobljenim linijama i vizualno „lebdećim“ izgledom savršeno uklapa u moderne enterijere. Ove lampe donose dašak retro glamura, ali i originalnost koja je i nakon pola vijeka ostala svježa i prepoznatljiva.

Kolekcionari ih posebno cijene jer se više ne proizvode, pa je svaka sačuvana lampa postala pravo malo blago. Nekada su krasile gotovo svako domaćinstvo u Jugoslaviji, a danas su umjetnički raritet koji je sve teže pronaći.

Njihova kombinacija funkcionalnosti i upečatljivog dizajna čini ih savršenim izborom za sve koji žele da prostor u kojem žive ima karakter i priču. Upravo taj spoj estetike i nostalgije čini da Meblo Guzzini lampe ponovo stoje rame uz rame s najtraženijim dizajnerskim komadima savremenog doba.

Influencerica Nina Skočak, poznata po ljubavi prema vintage predmetima, uspjela je nabaviti jednu takvu lampu za 250 eura, iako se danas cijene ovih modela kreću i do nekoliko hiljada eura.

Za ljubitelje vintage estetike i dizajnerske entuzijaste, Meblo Guzzini lampe nisu samo rasvjeta, nego komadi historije koji prostoru daju futuristički pečat sedamdesetih i vječnu eleganciju koja nikada ne izlazi iz mode.