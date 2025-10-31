Sjećate li se ovih lampi iz Jugoslavije? Danas su traženije nego ikad

Jasmina Ibrahimović

Meblo Guzzini lampe iz sedamdesetih godina danas ponovo osvajaju svijet, dok se njihov prepoznatljiv space age dizajn s futurističkim oblicima, zaobljenim linijama i vizualno „lebdećim“ izgledom savršeno uklapa u moderne enterijere. Ove lampe donose dašak retro glamura, ali i originalnost koja je i nakon pola vijeka ostala svježa i prepoznatljiva.

Kolekcionari ih posebno cijene jer se više ne proizvode, pa je svaka sačuvana lampa postala pravo malo blago. Nekada su krasile gotovo svako domaćinstvo u Jugoslaviji, a danas su umjetnički raritet koji je sve teže pronaći.

Njihova kombinacija funkcionalnosti i upečatljivog dizajna čini ih savršenim izborom za sve koji žele da prostor u kojem žive ima karakter i priču. Upravo taj spoj estetike i nostalgije čini da Meblo Guzzini lampe ponovo stoje rame uz rame s najtraženijim dizajnerskim komadima savremenog doba.

Influencerica Nina Skočak, poznata po ljubavi prema vintage predmetima, uspjela je nabaviti jednu takvu lampu za 250 eura, iako se danas cijene ovih modela kreću i do nekoliko hiljada eura.

Za ljubitelje vintage estetike i dizajnerske entuzijaste, Meblo Guzzini lampe nisu samo rasvjeta, nego komadi historije koji prostoru daju futuristički pečat sedamdesetih i vječnu eleganciju koja nikada ne izlazi iz mode.

