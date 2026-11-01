Od danas skuplja cestarina na autocesti A1: Pogledajte nove cijene po dionicama

Cestarina na autocesti A1 u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas, 1. novembra, skuplja je do 15 posto. Novi cjenovnik JP Autoceste FBiH donosi povećanje cijena na više dionica, pa će vozači putničkih automobila za pojedine relacije plaćati i do jedne KM više nego ranije.

Jedno od izraženijih poskupljenja odnosi se na relaciju Sarajevo sjever prema Zenici sjever, gdje je cijena za putnička vozila povećana sa sedam na osam KM. To znači da će vozači za povratno putovanje između ova dva naplatna mjesta izdvajati 16 KM, odnosno dvije KM više nego prema dosadašnjem cjenovniku.

Iz JP Autoceste FBiH navode da je odluka donesena u skladu s važećom Uredbom o naplati cestarine, a razlog povećanja su rast troškova poslovanja, održavanja autoceste i inflacija.

Prema njihovom obrazloženju, cijene cestarine nisu mijenjane od 2012. godine, iako su se troškovi u međuvremenu značajno povećali.

Nove cijene cestarine na autocesti A1 po dionicama

Na pravcu Sarajevo sjever prema Zenici sjever vozači putničkih automobila sada plaćaju osam KM, dok je za drugu kategoriju vozila cijena 16 KM.

Cestarina od Sarajeva sjever do Podlugova iznosi 1,30 KM, do Visokog 2,20 KM, do Kaknja 4,50 KM, do Lašve 6,20 KM, a do Zenice jug 6,90 KM.

Na relaciji Sarajevo zapad prema Bradini cijena je povećana sa 3,50 na četiri KM, dok se od Sarajeva zapad do Lepenice plaća 1,30 KM, a do Tarčina 2,80 KM.

Poskupljenje je obuhvatilo i druge dijelove autoceste A1. Na dionici Svilaj prema Odžaku cijena je povećana sa 1,20 na 1,30 KM.

Za vožnju od Ljubuškog do Čapljine putnička vozila plaćaju 2,50 KM, dok cestarina na relaciji Medakovo prema Doboju jug iznosi 0,90 KM.

Navedene cijene odnose se na prvu kategoriju vozila, odnosno putničke automobile, i uključuju PDV. Iznosi za ostale kategorije razlikuju se u zavisnosti od vrste i karakteristika vozila.

Zašto su Autoceste FBiH povećale cijene?

Iz JP Autoceste FBiH obrazložili su da je novi cjenovnik rezultat potrebe za djelimičnim usklađivanjem prihoda od cestarine s povećanim troškovima održavanja i poslovanja.

Korekcija je provedena u okviru dozvoljenog povećanja do 15 posto, a primjenjuje se na dionicama Sarajevo prema Zenici, Sarajevo prema Bradini, Svilaj prema Odžaku, Medakovo prema Doboju jug i Ljubuški prema Čapljini.

Za vozače koji svakodnevno koriste autocestu, posebno na dužim relacijama, nova cijena predstavlja dodatni trošak koji će biti izraženiji na mjesečnom nivou.

Bonus za elektronsku naplatu ostaje 20 posto

Uprkos poskupljenju, korisnici elektronske naplate cestarine zadržavaju dosadašnje pogodnosti.

Iz Autocesta FBiH potvrđeno je da bonus od 20 posto na dopune korisničkih računa elektronske naplate ostaje nepromijenjen.

Novi cjenovnik stupio je na snagu danas i odnosi se na sve kategorije vozila koje koriste dionice autoceste A1 pod upravljanjem JP Autoceste FBiH.

Kompletan pregled cijena prema naplatnim mjestima i kategorijama vozila dostupan je na službenoj stranici JP Autoceste FBiH.