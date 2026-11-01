Od danas obavezna zimska oprema u BiH: Evo šta vozači moraju imati

Zimska oprema u BiH od danas, 1. novembra, obavezna je za sva motorna vozila, uz propisane izuzetke, bez obzira na vremenske uslove i stanje na cestama. Obaveza će trajati do 1. aprila 2027. godine, a vozači koji ne budu imali odgovarajuću opremu mogu se suočiti s novčanim kaznama i isključenjem vozila iz saobraćaja.

Početak primjene ove zakonske obaveze poklapa se sa zahlađenjem koje je zahvatilo Bosnu i Hercegovinu. U višim planinskim područjima već su zabilježeni susnježica i snijeg, dok mokri i klizavi kolovozi dodatno otežavaju saobraćaj.

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba BIHAMK podsjećaju da je zimska oprema obavezna i kada na cestama nema snijega ili leda. Vozači su dužni osigurati da njihova vozila ispunjavaju propisane uslove tokom cijelog zimskog perioda.

Šta podrazumijeva obavezna zimska oprema u BiH?

Prema Pravilniku o saobraćaju u zimskim uslovima, vozači mogu ispuniti zakonsku obavezu na nekoliko načina.

Prva mogućnost je korištenje zimskih guma na svim točkovima vozila. Prihvaćene su gume namijenjene zimskoj upotrebi s oznakama MS, M+S, M&S, Snow, Winter i drugim odgovarajućim oznakama.

Druga mogućnost podrazumijeva zimske gume na pogonskim točkovima, uz lance za snijeg ili druge odgovarajuće uređaje za povećanje prianjanja, koji moraju biti spremni za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Zakonom je dozvoljena i upotreba ljetnih guma na svim točkovima, ali samo ako dubina njihovog profila iznosi najmanje četiri milimetra i ako vozač posjeduje odgovarajuće lance za snijeg ili druge propisane uređaje za povećanje prianjanja.

To znači da vozači ne moraju nužno imati četiri zimske gume kako bi ispunili zakonsku obavezu, ali moraju osigurati jednu od propisanih kombinacija opreme.

Iz BIHAMK-a napominju da vreća pijeska i lopata više nisu dio obavezne zimske opreme za teretna vozila.

Kolike su kazne za vožnju bez zimske opreme?

Vozači koji tokom propisanog perioda upravljaju vozilom bez odgovarajuće zimske opreme mogu biti sankcionisani u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Osim novčane kazne, policijski službenik može narediti vozaču da odmah prekine vožnju i otkloni utvrđeni nedostatak, odnosno upotrijebi odgovarajuću zimsku opremu.

Ukoliko vozač ne postupi po naređenju, vozilo može biti isključeno iz saobraćaja, a nadležni organ može privremeno oduzeti potvrdu o registraciji vozila.

Propisana obaveza ne odnosi se na motocikle i druga vozila kategorije L, kao ni na traktore kategorija T i C.

Kako pripremiti automobil za zimske uslove?

Iz BIHAMK-a upozoravaju da postavljanje zimskih guma nije jedina mjera koju vozači trebaju preduzeti prije početka hladnijeg perioda.

Niske temperature mogu negativno utjecati na rad akumulatora, dok snijeg, led i so na cestama mogu oštetiti pojedine dijelove vozila.

Zbog toga se preporučuje provjera akumulatora, rashladne tečnosti, kočionog sistema, svjetlosne signalizacije i brisača. Posebnu pažnju treba posvetiti tečnosti za pranje vjetrobranskog stakla, koja mora biti prilagođena niskim temperaturama.

Vozačima se savjetuje i redovna kontrola pritiska u gumama, jer hladnoća može utjecati na njegove vrijednosti, kao i provjera ispravnosti grijanja i sistema za odmagljivanje stakala.

Prije polaska na put potrebno je ukloniti snijeg i led sa stakala, svjetala i drugih dijelova vozila koji mogu utjecati na preglednost i sigurnost saobraćaja.

Zimska oprema obavezna do aprila naredne godine

Zimska oprema u BiH obavezna je od danas do 1. aprila 2027. godine, nezavisno od toga jesu li temperature visoke ili niske i ima li snijega na kolovozu.

Vozačima koji putuju prema planinskim područjima savjetuje se dodatna pažnja, jer se vremenski uslovi na ovim dionicama mogu brzo promijeniti.

Iz BIHAMK-a preporučuju da se prije dužih putovanja provjere stanje na cestama, vremenska prognoza i eventualna ograničenja saobraćaja, posebno na planinskim prevojima.