Od ponedjeljka izmjene u saobraćaju u Tuzli: Zatvara se dio ulice Husinskih rudara

Radovi na južnoj gradskoj saobraćajnici u Tuzli nastavljaju se u ponedjeljak, 2. novembra, zbog čega će doći do izmjena u režimu saobraćaja na dvije ulice. Dio ulice Husinskih rudara bit će potpuno zatvoren, dok će se u ulici Mitra Trifunovića Uče saobraćaj privremeno odvijati u oba smjera.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle saopćeno je da je završena prva faza sanacije putne infrastrukture i asfaltiranja dijela južne gradske saobraćajnice, na dionici od Bingo City Centra do spoja s ulicom Husinskih rudara.

Radovi se nastavljaju na ulici Husinskih rudara, na dionici od raskrsnice s ulicom Krojčica do spoja s ulicom Mitra Trifunovića Uče.

Od ponedjeljka će, gledano iz pravca naselja Miladije, za saobraćaj biti zatvoren dio ulice Husinskih rudara između raskrsnica s ulicama Mitra Trifunovića Uče i Krojčica.

Istovremeno će na dionici ulice Mitra Trifunovića Uče, od Bingo City Centra do raskrsnice s ulicom Husinskih rudara, biti uspostavljen privremeni dvosmjerni režim saobraćaja. Između kolovoznih traka bit će postavljene zaštitne barijere i privremena saobraćajna signalizacija.

Tokom radova privremeno će biti isključeni i semafori na raskrsnici s ulicom Krojčica.

Iz Grada Tuzle pozvali su građane da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju kako bi se osigurala veća sigurnost i olakšalo odvijanje saobraćaja tokom izvođenja radova.