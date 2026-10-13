Stanje na cestama u BiH jutros karakterišu smanjena vidljivost zbog magle, vlažni kolovozi i brojni radovi koji usporavaju odvijanje saobraćaja. Magla je posebno izražena na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođavanje brzine uslovima na cesti i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

Na više dionica autoceste A-1 i magistralnih cesta u toku su sanacioni i građevinski radovi, a na pojedinim pravcima saobraćaj je potpuno obustavljen ili preusmjeren na alternativne rute.

Radovi na autocesti A-1 i izmjene režima saobraćaja

Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A-1 u smjeru Zenica jug prema Zenici sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode u desnoj saobraćajnoj traci.

Dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva zatvorena je za saobraćaj svih vozila, dok se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je dionica Golubinja–Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Na dionici Sarajevo zapad–Lepenica, također na autocesti A-1, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom.

Ograničenja na magistralnim cestama

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj isključivo vozilima ukupne mase do 3,5 tone.

Na magistralnom putu Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na proširenju mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Izmjene su na snazi i na magistralnoj cesti M-1.8 Lončari–Pelagićevo, gdje se gradi kružna raskrsnica. Teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička usmjeravaju alternativnim pravcem.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti M-5, na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva, gdje se radnim danima od 8 do 16 sati vozila propuštaju naizmjenično.

Na magistralnom putu Izačić–Bihać, u mjestu Papari, svakog radnog dana od 7 do 17 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Usporeno odvijanje saobraćaja uz naizmjenično propuštanje vozila aktuelno je i na prevoju Romanija, na dionici Podromanija–

Sumbulovac, gdje se gradi dodatna traka za spora vozila.

Na magistralnoj cesti Mostar–Čitluk–brdo Hum radovi se izvode svakodnevno, osim nedjeljom, a saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Zbog izgradnje pješačkih staza, izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Skokovi–Srbljani, Izačić–Bihać, Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj i Šamac–Orašje.

Radovi su počeli i na magistralnoj cesti M-4.2 Cazin–Srbljani, u mjestu Gnjilavac, gdje se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 17 sati saobraća usporeno.

Granični prelazi: Zadržavanja do 30 minuta, moguća čekanja zbog EES sistema

Prema jutrošnjim informacijama, na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta.

Ipak, zbog registracije putnika prema novom evropskom sistemu ulaska i izlaska (EES), moguća su duža zadržavanja prilikom prelaska granice.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

Vozačima se preporučuje da prije polaska provjere stanje na putevima u BiH, posebno ako planiraju putovanje dionicama na kojima se izvode radovi.