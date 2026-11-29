Stanje na cestama u Bosni i Hercegovini jutros karakterišu mokri i klizavi kolovozi, dok snijeg, učestali odroni i jak vjetar dodatno otežavaju saobraćaj na pojedinim putnim pravcima.

Snijega na kolovozu ima na magistralnim cestama između Ripča i Vrtača, Vrtača i Bosanskog Petrovca, Bosanskog Petrovca i Drvara preko Oštrelja, Kupresa i Šuice, Glamoča i Mliništa te na planinskom prevoju Makljen.

Na učestale odrone upozorava se na putnim pravcima koji povezuju Prozor i Gornji Vakuf/Uskoplje, Bugojno i Novi Travnik, Kotor Varoš i Kneževo, Jajce i Crnu Rijeku, Bugojno i Kupres, Rogaticu i Ustipraču te Brodar i Rudo.

Dodatni oprez potreban je na širem području Livna i Kupresa zbog jakih udara vjetra.

Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na cestama, održavaju sigurno odstojanje između vozila i na put ne kreću bez obavezne zimske opreme.

Stanje na cestama: Radovi i izmjene režima saobraćaja

Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na autocesti između Zenice jug i Zenice sjever, saobraća se usporeno. Izmjene režima saobraćaja aktuelne su i na dionicama između Sarajeva zapad i Lepenice te Zenice jug i Kaknja.

Na području Tuzle, zbog radova na magistralnoj cesti između Šićkog Broda i Husina, vozila saobraćaju jednom trakom.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na dionici između Lončara i Pelagićeva, putnička vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac, dok teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog, zbog radova na proširenju mosta, vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti između Srbljana i Bosanske Krupe zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 20 tona, dok je na putu između Jablanice i Blidinja dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Na graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja putničkih vozila dužih od 30 minuta.

Stari granični prelaz Gradiška ponovo je otvoren za putnička vozila, autobuse i prazna teretna vozila, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

Zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska putnika iz Evropske unije (EES), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.