Temperatura spavaće sobe može utjecati na kvalitet sna, a stručnjaci preporučuju da se tokom noći održava između 15,6 i 20 stepeni Celzijusa. Kao najpovoljniju temperaturu za većinu odraslih osoba Američka fondacija za san izdvaja oko 18 stepeni.

Tijelo se tokom dana i noći prirodno zagrijava i hladi. Prema podacima Sleep Foundationa, tjelesna temperatura počinje opadati približno dva sata prije odlaska na spavanje, uporedo s lučenjem melatonina, hormona koji učestvuje u regulaciji ciklusa spavanja.

Hladniji prostor može olakšati taj proces, dok previsoka temperatura u sobi može otežati postizanje dubokog sna i utjecati na osjećaj odmorenosti nakon buđenja.

Zašto su ruke i stopala topliji tokom noći?

Tijelo reguliše temperaturu tako što toplotu iz unutrašnjosti prenosi prema rukama i stopalima, preko kojih je lakše oslobađa. Zbog toga su šake i stopala tokom noći često topliji, što je dio prirodnog procesa hlađenja organizma.

Topla kupka ili tuširanje sat do dva prije spavanja također mogu pomoći. Nakon izlaska iz tople vode tijelo počinje brže otpuštati toplotu, što olakšava pripremu za san.

Za bebe vrijede drugačije preporuke

Temperatura sobe za bebe može biti nešto viša i iznositi do približno 20,5 stepeni. Ipak, pregrijavanje prostora i previše pokrivača nisu preporučljivi jer se povezuju s povećanim rizikom od sindroma iznenadne dojenačke smrti.

Da bi provjerili je li bebi pretoplo, roditelji mogu dodirom provjeriti stomak ili zadnji dio vrata.

Kako pripremiti spavaću sobu za kvalitetniji san?

Tokom zime nije neophodno dodatno zagrijavati spavaću sobu. Stručnjaci savjetuju da se grijanje smanji prije odlaska u krevet, a prostorija kratko provjetri kako bi se osigurao svjež zrak.

Važno je birati posteljinu i pidžamu od prozračnih materijala koji ne zadržavaju znoj. Umjesto povećavanja temperature u sobi, bolji izbor može biti toplija deka koja će tijelu pružiti ugodnu temperaturu dok zrak u prostoriji ostaje hladniji.

Preporučene vrijednosti predstavljaju okvirne smjernice jer se potrebe razlikuju od osobe do osobe. Ako neko duže vrijeme ima poteškoće sa spavanjem uprkos prilagođavanju uslova u sobi, preporučuje se razgovor s ljekarom.