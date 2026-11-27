Hrana i piće koje konzumiramo prije spavanja mogu značajno utjecati na kvalitet sna, izazvati osjećaj nelagode i dovesti do učestalog buđenja tokom noći.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izboru namirnica za večeru, ali i vremenu kada ih konzumiramo.

Dok pojedine namirnice mogu doprinijeti opuštanju organizma, druge otežavaju probavu i produžavaju vrijeme potrebno da zaspimo.

Koju hranu izbjegavati prije spavanja?

Masna i pržena hrana

Hamburgeri, pizza, pomfrit i druga masna jela zahtijevaju duži proces probave. Konzumiranje takvih obroka u kasnim večernjim satima može izazvati osjećaj težine u želucu, žgaravicu i nemiran san.

Tamna čokolada

Iako ima brojne zdravstvene prednosti, tamna čokolada sadrži kofein i teobromin, koji mogu stimulirati nervni sistem i otežati uspavljivanje. Što je veći udio kakaa, to je uglavnom veći i sadržaj kofeina.

Ljuta i začinjena hrana

Jaki začini mogu izazvati probavne tegobe, žgaravicu i privremeno povećati tjelesnu temperaturu, što kod pojedinih osoba može otežati uspavljivanje.

Crveno meso

Obilni obroci koji sadrže crveno meso, posebno masnije komade, mogu opteretiti probavni sistem. Zbog toga je u večernjim satima poželjno birati manje i laganije obroke.

Pahuljice s dodatkom šećera

Industrijski prerađene pahuljice, slatkiši i druge namirnice bogate dodatnim šećerom nisu najbolji izbor za kasnu večeru. Umjesto zaslađenih pahuljica, bolji izbor mogu biti obične zobene pahuljice bez dodatnog šećera.

Povrće i mahunarke

Kupus, kelj, grah i druge namirnice bogate vlaknima korisne su za zdravlje probavnog sistema. Međutim, kod osjetljivih osoba mogu izazvati nadutost i nelagodu, posebno ako se konzumiraju neposredno prije odlaska u krevet.

Kiselo voće i paradajz

Narandže, limun, paradajz i druge namirnice s visokim sadržajem kiseline mogu pogoršati simptome žgaravice, naročito kod osoba koje imaju problema s refluksom.

Koja pića mogu poremetiti san?

Kafa i energetski napici

Kofein može djelovati na organizam nekoliko sati nakon konzumiranja. Osim kafe, sadrže ga crni čaj, energetski napici i pojedina gazirana pića. Osobama koje imaju poteškoće sa spavanjem preporučuje se izbjegavanje kofeina najmanje šest sati prije odlaska u krevet.

Alkohol

Iako alkohol može izazvati osjećaj pospanosti, njegovo djelovanje može narušiti kvalitet sna. Konzumiranje alkoholnih pića u večernjim satima povećava mogućnost učestalog buđenja i remeti prirodne faze spavanja.

Zaslađeni i gazirani sokovi

Pića s visokim sadržajem šećera mogu izazvati oscilacije nivoa glukoze u krvi, dok gazirani napici kod pojedinih osoba uzrokuju nadutost i probavne tegobe.

Za kvalitetniji san preporučuje se posljednji obilniji obrok pojesti dva do tri sata prije spavanja, a ukoliko osjetite glad, odabrati manji i laganiji obrok.