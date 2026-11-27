Džanan Musa ipak će nastupiti za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u nedjeljnom susretu protiv Litvanije, nakon što je riješen problem s plaćanjem osiguranja koje je zahtijevala Međunarodna košarkaška federacija (FIBA).

Košarkaški savez BiH ranije danas saopćio je da Musa neće moći nastupiti jer Savez nije u mogućnosti izdvojiti 36.000 KM za njegovo osiguranje.

Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alihodžić potvrdio je da je problem riješen zahvaljujući jednom od sponzora Saveza, koji je osigurao potreban novac.

Džanan Musa na raspolaganju selektoru

Bh. reprezentativac, koji je već doputovao u Sarajevo, ranije je izrazio nezadovoljstvo nastalom situacijom, ističući da je spreman nastupiti za nacionalni tim te da je ponudio i vlastita sredstva za rješavanje problema.

Musin nastup značajno je pojačanje za ekipu selektora Darija Gjergje, posebno nakon poraza od Islanda rezultatom 113:101.

Bosna i Hercegovina tri kola prije završetka kvalifikacija ima još teoretske šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Susret Bosne i Hercegovine i Litvanije bit će odigran u nedjelju od 18 sati u sarajevskoj dvorani Zetra.