Dan otvorenih vrata Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli održan je u subotu, 21. novembra, povodom obilježavanja Evropske noći teatra u Bosni i Hercegovini.

Učenici srednjih škola s područja Tuzle imali su priliku posjetiti Akademiju, upoznati se s radom studenata i njihovim umjetničkim stvaralaštvom.

Dan otvorenih vrata bio je prilika da se srednjoškolcima približe dramske umjetnosti, ali i oblasti koje mogu izučavati tokom budućeg akademskog obrazovanja.

Poseban program za učenike pripremili su studenti studijskih programa Gluma i Produkcija, koji su kroz izvođenje i predstavljanje umjetničkih sadržaja pokazali rezultate svog rada na Akademiji.