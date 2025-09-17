Počele probe za predstavu „Ugursuz“ Nedžada Ibrišimovića

U Tuzli će od 23. do 25. oktobra biti održan prvi međunarodni naučno-umjetnički skup pod nazivom „Teatrološko-teatarski dani“.

Ideja organizatora jeste da ovaj projekat preraste u tradiciju i da, između ostalog, afirmiše domaće dramske pisce i njihovo stvaralaštvo.

Ovogodišnje izdanje biće posvećeno imenu i radu bosanskohercegovačkog pisca Nedžada Ibrišimovića, a centralni događaj programa je predstava „Ugursuz“, u režiji Ise Porovića. Riječ je o drami koja je prvi put izvedena 1970. godine na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, u režiji Ljubiše Georgievskog, a zatim i 1997. godine u Kamernom teatru 55, u režiji Gradimira Gojera. Tuzlanska inscenacija biće prva nakon Ibrišimovićeve smrti 2011. godine.

U sklopu „Teatrološko-teatarskih dana“ planirane su brojne aktivnosti: objavljivanje i promocija drame „Ugursuz“, izvođenje predstave, održavanje međunarodnog teatrološkog simpozija, te štampanje zbornika radova 2026. godine. Projekat uključuje i snimanje dokumentarnog filma koji će pratiti cjelokupnu pripremu i realizaciju, a čija se premijera očekuje u oktobru naredne godine.

Na velikoj i maloj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzla već su započele probe predstave „Ugursuz“. Glumačku ekipu čini više od petnaest glumaca, među kojima su Baisa Baki, Damir Altumbabić, Irfan Kasumović, Hasan Zahirović, Maja Lasić-Knezović, Irina Dobnik, Sadika Avdić, Sanela Babić, Emina Goletić, Luka Spasojević, Mirza Mujagić, Amar Galešić, Melisa Smajić, Jasmina Čelebić Tanović i Tarik Dedajić, dok muziku potpisuje Edin Fazlić.

Na današnjoj press konferenciji predstavljeni su detalji o početku proba, uz prve impresije i očekivanja od cjelokupnog procesa.

“Ono što ja kao reditelj mogu podvući ili izdvojiti kao jedan od najvažnijih ili najbitnih rediteljskih vizija ili postavki je to da će publika imati priliku da gleda predstavu, likove, dešavanje, očima ugursuza, glavne uloge, Muzafera Abazovića. „Muzafer“ na arapskom znači „pobjedonosni“, u nekom bukvalnom prijevodu. Ugursuz je neko ko je odbačen, ko je je gažen, koje je pljuvan, koje je bačen u paščaru da odrasta, odgajaju ga, znači životnje i on u toku prestave evoluira, izrasta iz jednog animalnog stanja u ljudsko postojanje i na kraju onaj pljuvani, gaženi je pobjedonosni.” – istakao je reditelj Porović.

Premijera predstave zakazana je za 23. oktobar na Velikoj sceni BKC-a Tuzlanskog kantona, s početkom u 19:30 sati. Dva dana ranije, 21. oktobra, na istoj sceni biće održana predpremijera namijenjena penzionerima, sa besplatnim ulazom.

Projekat se realizuje u koprodukciji Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, Bosanskog kulturnog centra TK i Pozorišta mladih Tuzla, uz učešće profesora, saradnika i studenata Akademije, kao i teatroloških stručnjaka iz BiH i inostranstva. Učešće su već potvrdili gosti iz Švedske, Češke, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Srbije.

Cilj manifestacije je da se domaći dramski pisci predstave široj javnosti i na međunarodnoj sceni, te da se dodatno osnaži bosanskohercegovačka teatarska i teatrološka scena kroz razmjenu znanja i iskustava.