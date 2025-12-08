Rambo Amadeus u BKC-u Tuzla nastupa u četvrtak

Poznati izvođač Rambo Amadeus pred tuzlanskom publikom nastupit će u BKC- Tuzla u četvrtak 11. decembra, nakon što je njegov nastup koji je trebao biti održan 6. novembra, odgođen zbog tragičnog požara u tuzlanskom Domu penzionera.

U ovom posebnom susretu sa publikom Rambo Amadeus donosi muzičko scenski performans kroz turneju Kult ličnosti, u kojoj preispituje odnos umjetnika i publike, gradi slojevitu komunikaciju između scene i gledališta i kroz ironiju i humor otvara prostor za prepoznatljive društvene komentare. Koncert je osmišljen kao konceptualna predstava, gdje izvođač svjesno ulazi u ulogu kulta ličnosti, a publika se pretvara u sastavni dio njegovog kreativnog rituala.

Ulaznice kupljene za prvobitni datum vrijede i za novi termin, što će mnogima olakšati planiranje dolaska, dok se prodaja nastavlja putem Entrio.ba i na prodajnim mjestima u CD Shopu Mido i Marketing službi BKC a Tuzla. Interesovanje ostaje izuzetno veliko, zbog čega je u opticaju posljednji kontingent ulaznica, što dodatno potvrđuje očekivanja da će Rambo Amadeus BKC Tuzla još jednom ispuniti dvoranu do posljednjeg mjesta.

Koncert će biti održan u četvrtak, 11. decembra 2025. godine od 20 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.