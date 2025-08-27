BKC Tuzla domaćin ekskluzivnog Candlelight koncerta

Bosanski kulturni centar TK 5. septembra bit će domaćin jedinstvenog muzičkog događaja svjetskog formata – Candlelight koncerta. Riječ je o globalnom fenomenu koji se održava u više od 170 gradova svijeta, a sada po prvi put stiže i u Bosnu i Hercegovinu, sa nastupima u Sarajevu, Tuzli i Mostaru.

U čarobnoj atmosferi obasjanoj sa više od dvije hiljade svijeća, publiku očekuje koncert renomiranog kamernog orkestra Profundis iz Sjeverne Makedonije pod dirigentskom palicom maestre Đurđice Dašić.

Kao posebna gošća nastupit će svjetski priznata violinistica Irina Mureșanu, umjetnica koja je osvajala publiku na najprestižnijim scenama od Carnegie Halla do najvećih evropskih dvorana. Kritičari je opisuju kao virtuozkinju izuzetne izražajnosti i umjetnicu čija karizma plijeni. U Tuzli će svirati na violini vrijednoj 450.000 eura, što će dodatno upotpuniti ekskluzivnost događaja.

Na programu su bezvremenska klasična  djela – Vivaldijeva Četiri godišnja doba, Enescuova Rumunska rapsodija i Holstova St. Paul’s Suite, koja će u ambijentu svjetlosti svijeća dobiti potpuno novu dimenziju.

Kamerni orkestar Profundis, osnovan 2019. godine, već je prepoznat u Evropi po inovativnom pristupu klasičnoj muzici i nastupima na prestižnim festivalima. Njihovi koncerti donose spoj vrhunske interpretacije, moderne produkcije i scenskih inovacija.

Ulaznice po cijeni od 40 KM dostupne su u Marketing službi BKC-a (035 311 070), te online prodaji putem sistema Kupikartu.ba i na njihovim prodajnim mjestima u Tuzli.

Pozivamo publiku da bude dio nezaboravne večeri i doživi snagu muzike u ambijentu koji spaja umjetnost, emociju i vizuelni spektakl – Candlelight koncert u BKC-u Tuzla.

 

