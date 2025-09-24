Umjetnost rodne ravnopravnosti: ADU Tuzla domaćin radionice

Umjetnička radionica pod nazivom “Umjetnost rodne ravnopravnosti” biće održana u petak, 3. oktobra 2025. godine, od 14 do 18 sati na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.

Radionicu koordinira mr. sci. Sanela Babić, redovni profesor, a učesnicima će pružiti priliku da kroz kreativni proces istraže kako se fotografijom i savremenim umjetničkim izrazima šalju poruke o ulozi žene u društvu. Radionicu vodi doc. Aleksandra Popović Petković, fotografkinja i osnivačica Fabrike fotografa iz Beograda.

Program se nastavlja u subotu, 4. oktobra, u Ateljeu Ismet Mujezinović, gdje je u 18 sati zakazan panel pod nazivom “Umjetnost za rodnu ravnopravnost – poruke, percepcija, promjene”. Na panelu će učestvovati umjetnice i kulturne radnice iz BiH i regiona, a moderatorka je Ajša Balta. Istovremeno će biti otvorena izložba fotografija „16 žena” Fabrike fotografa iz Beograda. Izložba donosi portrete 16 žena iz javnog života Srbije koje daju podršku svim ženama koje su preživjele ili se i danas suočavaju sa psihološkim nasiljem. Cilj je ukazati na ovaj često nevidljiv oblik nasilja i ohrabriti žene da pronađu snagu i hrabrost da mu se odupru.

Rodna ravnopravnost nije samo pravni i politički ideal, već i temelj pravednog društva. Ona je ključna u prevenciji rodno zasnovanog nasilja, jer smanjenjem društvenih i ekonomskih nejednakosti doprinosi sigurnijem i zdravijem okruženju za sve. Ravnopravnost ne znači brisanje razlika, već priznavanje i poštovanje različitosti, te osiguravanje jednakih vrijednosti i prilika za svakog pojedinca bez obzira na spol.

U tom kontekstu, umjetnost postaje prostor jednakosti. Fotografija, instalacija ili performans imaju moć da ruše barijere, otvaraju dijalog i preispituju ustaljene stereotipe. Kada umjetnost progovori o pitanjima jednakosti, publika ne ostaje samo posmatrač, ona postaje dio šire društvene promjene. Upravo zbog toga, događaji poput radionice, panela i izložbe u Tuzli imaju višestruku vrijednost: oni nisu samo kulturni, nego i snažan društveni poziv na solidarnost i međusobno poštovanje.