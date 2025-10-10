Sportski dan učenika tuzlanskih srednjih škola na Ilinčici

Ali Huremović
Sportski dan učenika tuzlanskih srednjih škola na Ilinčici

Učenici i učenice JUMS Elektrotehničke škole Tuzla i Gimnazije „Meša Selimović“ jučer su organizovali sportski dan na tuzlanskoj Ilinčici kojom rukovodi Centar za kulturu Tuzla. Na manifestaciji je učestvovalo oko 1.300 mladih koji su, uz pratnju svojih nastavnika, dan proveli na svježem zraku ispred Doma prirode.

U opuštenoj i veseloj atmosferi učenici su se družili kroz sportske i društvene igre, zajednički piknik i niz rekreativnih aktivnosti koje su doprinijele stvaranju pozitivnog timskog duha. Ovaj događaj pokazao je koliko su boravak u prirodi, kretanje i međusobna saradnja važni za razvoj mladih, ali i njihovo mentalno zdravlje.

