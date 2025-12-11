Tuzla se jutros ponovo guši, ali postoji rješenje na dohvat ruke

RTV SLON

Tuzla se jutros probudila u još jednom izuzetno zagađenom danu, jer je kvalitet zraka ponovo svrstan u najvišu kategoriju zagađenja. Smog je vidljiv već na prvi pogled, a koncentracija štetnih čestica dovoljno je visoka da izazove tegobe i kod potpuno zdravih osoba.

Ipak, postoji rješenje za one koji mogu nakratko pobjeći od ovog sloja zagađenja. Ako imate priliku prošetajte do obližnjeg izletišta Ilinčica. Tamo je ovog prijepodneva slika potpuno drugačija, zrak je čist i bez smoga, a okupana je suncem. Osjeti se i znatno viša temperatura nego u gradu, što dodatno pojačava osjećaj olakšanja čim se izađe iz gradske zone.

Ovo je upravo ono o čemu su meteorolozi danima pisali. Došlo je do temperaturne inverzije, pojave u kojoj je toplije na planinama i područjima viših nadmorskih visina nego u gradovima smještenim u kotlinama. U takvim uslovima hladan zrak ostaje zarobljen pri tlu zajedno sa svim zagađujućim česticama, dok su uzvišenja iznad ovog sloja i imaju čist zrak.

Slike s Ilinčice najbolje govore koliko su razlike velike, jer svega nekoliko minuta vožnje iznad Tuzle vodi u prostor bez smoga i sivila koje jutros guši grad.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla se večeras guši, lošije kategorije zraka od ove nema

Vijesti

Grad Tuzla sufinansira utopljavanje objekata i ugradnju toplotnih pumpi

Istaknuto

Sportski dan učenika tuzlanskih srednjih škola na Ilinčici

Vijesti

Objavljene konačne rang liste za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti

Vijesti

Open Air Art Ilinčica: Tri večeri muzike pod zvijezdama

Istaknuto

Međunarodna radionica spašavanja u saobraćajnim nesrećama na Ilinčici

BiH

Vlada FBiH odobrila sredstva za uvezivanje radnog staža 153 radnika

Istaknuto

Program obilježavanja Dana nauke u Tuzlanskom kantonu

Magazin

U Brđanima pronađeni izgubljeni magarci

Istaknuto

U petak potpisivanje ugovora o podršci povratku, zapošljavanju i stipendiranju učenika i studenata

Magazin

Kako se zaštititi prilikom online kupovine: Praktični vodič za građane

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]