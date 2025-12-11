Tuzla se jutros ponovo guši, ali postoji rješenje na dohvat ruke

Tuzla se jutros probudila u još jednom izuzetno zagađenom danu, jer je kvalitet zraka ponovo svrstan u najvišu kategoriju zagađenja. Smog je vidljiv već na prvi pogled, a koncentracija štetnih čestica dovoljno je visoka da izazove tegobe i kod potpuno zdravih osoba.

Ipak, postoji rješenje za one koji mogu nakratko pobjeći od ovog sloja zagađenja. Ako imate priliku prošetajte do obližnjeg izletišta Ilinčica. Tamo je ovog prijepodneva slika potpuno drugačija, zrak je čist i bez smoga, a okupana je suncem. Osjeti se i znatno viša temperatura nego u gradu, što dodatno pojačava osjećaj olakšanja čim se izađe iz gradske zone.

Ovo je upravo ono o čemu su meteorolozi danima pisali. Došlo je do temperaturne inverzije, pojave u kojoj je toplije na planinama i područjima viših nadmorskih visina nego u gradovima smještenim u kotlinama. U takvim uslovima hladan zrak ostaje zarobljen pri tlu zajedno sa svim zagađujućim česticama, dok su uzvišenja iznad ovog sloja i imaju čist zrak.

Slike s Ilinčice najbolje govore koliko su razlike velike, jer svega nekoliko minuta vožnje iznad Tuzle vodi u prostor bez smoga i sivila koje jutros guši grad.