Grad Tuzla već godinama kroz različite programe potiče građane da primjenjuju mjere energijske efikasnosti, a ovogodišnjim javnim pozivom obuhvaćeno je 187 korisnika. Riječ je o projektima koji doprinose smanjenju potrošnje energije i emisije štetnih čestica u zrak, što je jedan od ključnih koraka u borbi protiv aerozagađenja. Sufinansiranje obuhvata radove na utopljavanju objekata, zamjenu stolarije i ugradnju toplotnih pumpi, a cilj je smanjiti upotrebu fosilnih goriva i poboljšati kvalitet zraka u gradu.

– Moram da kažem da sam danas sretan, s obzirom da danas potpisujemo 187 ugovora u oblasti energetske efikasnosti, sa 187 vlasnika individualnih stambenih objekata, odnosno kuća, koji su aplicirali na javni poziv i koji su zadovoljili uslove javnog poziva, za priključenje na sistem centralnog i daljinskog grijanja, ugradnju toplotne pumpe ili utopljavanje stambenog objekta – rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Ovim činom Grad Tuzla šalje jasnu poruku da želi biti dio evropskih integracija i da je opredijeljen da dugi niz godina radi na projektima zelene tranzicije i povećanja energetske efikasnosti. Sve su to razlozi zbog kojih i ove godine Grad Tuzla izdvaja značajna sredstva za ove namjene.

– U tu svrhu je iz Budžeta Grada Tuzla izdvojeno milion i 250 hiljada KM, već je potpisano 16 ugovora za kompaktne toplinske podstanice, što se desilo u julu ove godine – istakla je Lejla Dračić iz Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla.

Danas potpisani ugovori za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti za brojne građane znače konkretnu podršku i olakšanje u poboljšanju uslova stanovanja. Mnogi od njih naglašavaju da je pomoć Grada Tuzle značajna jer omogućava ulaganja u domove koja bi bez subvencija bila teško ostvariva.

– Pokušavamo moj muž i ja da živimo ekološki svjesno i svjesni smo zagađenja i kvaliteta zraka u Tuzli. Drugi problem je to što zalazimo u godine, ja sam daleko u šezdesetim kao i moj muž i nama olakšica i lakše mogućnosti grijanja naše kuće, s tim ekološki efikasnije, mnogo znači – kazala je Indira Hot, korisnica sredstava.

– Puno znači jer daje se otprilike pola sredstava od uloženog, tako da puno znači kada se o punom iznosu radi. Iz tog razloga smo se odlučili ponovo da apliciramo jer značajni su iznosi – rekla je Elvira Hajdarević, korisnica sredstava.

Grad Tuzla i u narednoj godini planira proširiti programe podrške građanima u oblasti energetske efikasnosti. Pored dosadašnjih mjera, fokus će biti i na poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, posebno kroz projekte koji uključuju ugradnju solarnih sistema na domaćinstvima, što bi Tuzlu moglo svrstati među lidere u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini.

– Najvjerovatnije od iduće godine da ćemo uvesti još jednu liniju podrške, a to je ugradnja solarnih panela. Tako da ćemo proširiti aktivnosti na području energetske efikasnosti i bićemo prvi u BiH, kao što smo prvi krenuli 2019. godine sa ovim projektom sa četiri linije podrške. Pokušat ćemo da obezbijedimo dodatna sredstva – najavio je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Kroz ove programe Grad Tuzla potvrđuje dugogodišnju posvećenost unapređenju energetske efikasnosti i zaštiti okoliša. Kontinuiranom podrškom građanima u primjeni savremenih, ekološki prihvatljivih rješenja, Tuzla ostaje primjer lokalne zajednice koja konkretno djeluje na smanjenju aerozagađenja i stvaranju zdravijeg okruženja za život.