Kvalitet zraka u BiH i danas vrlo loš: Tuzla najzagađeniji grad sa indeksom 235

Tokom dana nastavljen je trend lošeg kvaliteta zraka širom Bosne i Hercegovine, a u mnogim gradovima zrak je i danas nezdrav za stanovništvo. Prema podacima u 14.00 sati, najzagađenija je Tuzla u kojoj je indeks kvaliteta zraka dostigao vrijednost 235, što se svrstava u kategoriju vrlo nezdravog zraka. U takvim uslovima kod osoba s respiratornim oboljenjima, uključujući astmu, može doći do naglog pogoršanja simptoma. Povećana je i vjerovatnoća negativnih posljedica na respiratorni sistem cjelokupnog stanovništva.

Za oboljele od plućnih i srčanih bolesti, trudnice, djecu i starije savjetuje se izbjegavanje bilo kakvih aktivnosti na otvorenom. I ostali stanovnici trebali bi ograničiti boravak vani i izbjegavati produžena naprezanja.

Nezdrav zrak bilježen je i u Lukavcu gdje je indeks iznosio 192, zatim u Doboju sa 177, Prijedoru sa 174, Sarajevu sa 168, Banjaluci sa 165, Kaknju sa 160, Živinicama sa 155 i Kalesiji sa 152. I u tim sredinama preporuke su gotovo identične, jer je moguće pojačanje simptoma kod osoba koje boluju od srčanih i plućnih bolesti, a negativne posljedice mogu osjetiti i zdrave osobe. Preporuka je da se smanje aktivnosti na otvorenom, posebno kada je riječ o naporima koji zahtijevaju veće disanje.

Kvalitet zraka je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva i u drugim mjestima u BiH gdje su instalirane mjerne stanice, što potvrđuju podaci nevladine organizacije Ekoakcija. U Visokom je indeks iznosio 142, u Travniku 135, Brodu 132, Maglaju 127, Zenici 124, te u Ilijašu i Hadžićima 116. U tim sredinama posebno se upozoravaju oboljeli od bolesti disajnih organa i srca, trudnice, djeca i starije osobe da smanje boravak vani i izbjegavaju napor, dok se i ostalima preporučuje ograničavanje aktivnosti na otvorenom.

Umjereno zagađen zrak registrovan je u Vogošći sa indeksom 81, Bihaću 74, Mostaru 68, te na Ivan-sedlu i u Livnu sa 62. Zrak je danas bio dobar jedino u Trebinju, gdje je indeks kvaliteta iznosio 50, a najpovoljnije vrijednosti mjerene su u Tešnju sa indeksom 21 i Jajcu sa 13.

Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju koncentracija lebdećih čestica PM2.5 i PM10, ozona, dušikovog i sumpornog dioksida, te ugljičnog monoksida. Vrijednosti do 50 smatraju se dobrim, između 51 i 100 umjereno zagađenim, dok sve iznad 101 upućuje na ozbiljne zdravstvene rizike, posebno za osjetljive grupe stanovništva. Vrijednosti iznad 200, kakve su danas zabilježene u Tuzli, označavaju vrlo nezdrav zrak.

Pogledajte i film „Smogom dano“

Na temu zagađenosti zraka u Tuzli snimljen je mokumentarni film „Smogom dano“, koji je svoju premijeru imao na Tuzla Film Festivalu 2019. godine. Film donosi lokalnu perspektivu o posljedicama dugotrajne izloženosti smogu i satirično prikazuje svakodnevni život u gradu sa jednim od najzagađenijih zrakova u regionu.