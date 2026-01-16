Zbog zagađenog zraka proglašena “Uzbuna”, ograničenja za saobraćaj u Sarajevu

Zbog izuzetno lošeg kvaliteta zraka, Vlada Kantona Sarajevo proglasila je epizodu „Uzbuna“, a ova odluka ima direktne posljedice za sve koji planiraju putovati u glavni grad Bosne i Hercegovine.

Proglašenje epizode „Uzbuna“ znači da su na snazi posebne mjere s ciljem smanjenja zagađenja zraka, a jedna od najvažnijih odnosi se na saobraćaj. U zoni A zabranjeno je kretanje automobila i teretnih vozila čiji motori imaju normu EURO3 i manju.

Ova mjera ne odnosi se na vozila policije, inspekcija i Ministarstva odbrane, kao ni na vozila javnog gradskog prevoza i javnih komunalnih preduzeća. Izuzetak su i vozila pravnih lica koja za potrebe komunalnih službi obavljaju hitne intervencije, vozila sa diplomatskim tablicama, vozila osoba s invaliditetom, taxi vozila, kao i sva vozila hitnih službi.

Građanima iz drugih gradova koji planiraju putovanje u Sarajevo preporučuje se da se prije polaska informišu o važećim ograničenjima i, ukoliko je moguće, koriste javni prevoz ili odgode dolazak. Posebno je važno obratiti pažnju na starija vozila koja ne ispunjavaju ekološke standarde, jer im je kretanje u pojedinim dijelovima grada trenutno zabranjeno.

Nadležne institucije su saopćile da će ove mjere ostati na snazi dok se ne poboljša kvalitet zraka i dok koncentracije štetnih materija ne padnu ispod opasnih vrijednosti.

