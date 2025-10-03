Objavljene konačne rang liste za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti

Grad Tuzla je 3. oktobra 2025. godine objavio konačne rang liste korisnika po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja.

Komisija za provođenje postupaka po Javnom pozivu, nakon dostavljanja dokaza o izvršenom energijskom pregledu i prethodne saglasnosti na audit od strane nadležne komisije, sačinila je rang liste podnosilaca prijava koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava.

Na konačnim listama nalaze se korisnici za dvije mjere:

nabavku i ugradnju toplotnih pumpi

utopljavanje objekata, što podrazumijeva nabavku i ugradnju materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanica, kao i zamjenu vanjske stolarije u cilju smanjenja toplotnih gubitaka.

Konačne rang liste objavljene su na zvaničnoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Tuzle, kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica, a možete ih preuzeti i na linkovima ispod:

Konačna rang lista podnosilaca prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere nabavke i ugradnje toplotne pumpe.

Konačna rang lista podnosilaca prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje mjere „utopljavanje“ objekata.