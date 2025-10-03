Objavljene konačne rang liste za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti

Nedžida Sprečaković
Objavljene konačne rang liste za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti
Objavljene konačne rang liste za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti/ Ilustracija

Grad Tuzla je 3. oktobra 2025. godine objavio konačne rang liste korisnika po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja.

Komisija za provođenje postupaka po Javnom pozivu, nakon dostavljanja dokaza o izvršenom energijskom pregledu i prethodne saglasnosti na audit od strane nadležne komisije, sačinila je rang liste podnosilaca prijava koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava.

Na konačnim listama nalaze se korisnici za dvije mjere:

  • nabavku i ugradnju toplotnih pumpi
  • utopljavanje objekata, što podrazumijeva nabavku i ugradnju materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanica, kao i zamjenu vanjske stolarije u cilju smanjenja toplotnih gubitaka.

Konačne rang liste objavljene su na zvaničnoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Tuzle, kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica, a možete ih preuzeti i na linkovima ispod:

Konačna rang lista podnosilaca prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere nabavke i ugradnje toplotne pumpe.

Konačna rang lista podnosilaca prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje mjere „utopljavanje“ objekata.

 

pročitajte i ovo

Vijesti

Groznica Zapadnog Nila: Raste broj zaraženih u Srbiji, prisutan rizik i u regionu

Vijesti

Nevrijeme i snijeg u Srbiji izazvali vanrednu situaciju

Vijesti

Grad Tuzla objavio javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada

Vijesti

Trumpov mirovni prijedlog za Gazu, šta predviđa i gdje smo sada

Vijesti

UIO i Konzorcijum Logistika BiH: Dogovor o ubrzanju carinskih procedura

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]