Tuzla se večeras guši, lošije kategorije zraka od ove nema

RTV SLON

Tuzla se večeras guši. Na mjernoj stanici Skver izmjerena je najgora kategorija kvalitete zraka koja postoji, označena brojem šest i opisom izuzetno zagađen. Ovakvo stanje znači da je koncentracija štetnih čestica na nivou koji predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za sve građane bez obzira na starosnu dob i prethodno zdravstveno stanje.

U ovakvim situacijama preporuke su da smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom jer tijelo pod takvim opterećenjem unosi veće količine štetnih čestica. Još je važnije da, kad god je moguće, potpuno izbjegavate boravak napolju jer je zrak toliko zasićen polutantima da se negativni efekti osjećaju već nakon kraćeg izlaganja.

Stanovnicima se savjetuje da borave u zatvorenim prostorima, da prozračivanje svedu na minimum te da posebno zaštite djecu, starije osobe i hronične bolesnike. Stručnjaka upozoravaju da se radi o nivou zagađenja koje može izazvati pogoršanje respiratornih i kardiovaskularnih tegoba.

