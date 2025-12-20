Zagađenje zraka u BiH: Tuzla na vrhu liste najzagađenijih gradova

U Tuzli je u subotu, 20. decembra, zabilježen najzagađeniji zrak u Bosni i Hercegovini, pokazuju podaci objavljeni u 14 sati na internet stranici Zrak.ekoakcija.

Prema mjerenjima, indeks kvaliteta zraka u Tuzli iznosio je 244, čime se ovaj grad nalazi u kategoriji vrlo nezdravog zraka. Iza Tuzle slijede Sarajevo sa indeksom 175, Lukavac 165, Maglaj 156 i Kakanj 152.

Iz Zrak.ekoakcija upozoravaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom zbog mogućih posljedica po zdravlje.

– Kod osoba s respiratornim oboljenjima, poput astme, moguća su značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti. Povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva – navodi se u saopćenju.

Posebno upozorenje upućeno je hroničnim bolesnicima.

– Oboljeli od plućnih i srčanih bolesti, trudnice, djeca i starije osobe moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani. I ostalim građanima preporučuje se da izbjegavaju produžena ili veća fizička naprezanja na otvorenom – saopćeno je.

Podsjećamo i na skalu indeksa kvaliteta zraka, prema kojoj vrijednosti od 0 do 50 označavaju dobar zrak, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, dok su vrijednosti iznad 300 opasne po zdravlje.