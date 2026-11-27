Premijeri FBiH u protekle više od tri decenije vodili su Federaciju Bosne i Hercegovine kroz rat, poslijeratnu obnovu, privatizaciju, ekonomske reforme, političke krize, prirodne katastrofe, ali i afere koje su završavale pred pravosudnim institucijama.

Nakon što je Predsjedništvo Stranke demokratske akcije danas jednoglasno podržalo kandidaturu Nezira Pivića za federalnog premijera, otvoreno je novo poglavlje u procesu formiranja izvršne vlasti nakon Općih izbora 2026. godine.

Ukoliko bude imenovan, aktuelni premijer Zeničko-dobojskog kantona naslijedit će Nermina Nikšića, koji drugi put u svojoj političkoj karijeri obavlja funkciju predsjednika Vlade FBiH.

Od uspostavljanja Federacije BiH 1994. godine, na njenom čelu smjenjivali su se kadrovi SDA i SDP-a, dok su u dva prijelazna perioda dužnost premijera privremeno obavljali predstavnici HDZ-a BiH.

Haris Silajdžić (1994–1996): Od ratne diplomatije do osnivanja Federacije

Haris Silajdžić rođen je 1945. godine u Brezi. Tokom političke karijere obavljao je funkcije ministra vanjskih poslova i predsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije i člana Predsjedništva BiH.

Njegovo ime vezuje se za jedan od najvažnijih političkih događaja u modernoj historiji Bosne i Hercegovine, potpisivanje Washingtonskog sporazuma u martu 1994. godine. Sporazumom je okončan sukob između Armije Republike BiH i HVO-a te uspostavljena Federacija Bosne i Hercegovine.

Period njegovog djelovanja obilježili su rat, humanitarna kriza, diplomatski pregovori i stvaranje temelja novog ustavnog uređenja zemlje.

U historijskim pregledima Silajdžić se pojavljuje kao prvi federalni premijer, iako Arhiv Federacije BiH kao prvog premijera navodi Izudina Kapetanovića. Silajdžić je 1996. godine napustio SDA i osnovao Stranku za Bosnu i Hercegovinu.

Izudin Kapetanović (1996): Tuzlak na čelu prve poslijeratne Vlade

Izudin Kapetanović rođen je 1. septembra 1953. godine u Tuzli. Doktor je tehničkih nauka i univerzitetski profesor, čija je akademska karijera vezana za oblast elektrotehnike.

Na čelu Vlade Federacije BiH nalazio se od 31. januara do 18. decembra 1996. godine, kao kadar SDA.

Kapetanović je preuzeo izvršnu vlast neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, u vrijeme kada je trebalo uspostaviti funkcionalne institucije, pokrenuti obnovu privrede i stvoriti uslove za povratak raseljenog stanovništva.

Njegov mandat trajao je manje od godinu dana. Obilježili su ga teško ekonomsko stanje, razorena infrastruktura, nezaposlenost i velika zavisnost zemlje od međunarodne pomoći.

Nakon političkog angažmana nastavio je akademsku karijeru na Univerzitetu u Tuzli.

Edhem Bičakčić (1996–2001): Poslijeratna obnova i odluke visokog predstavnika

Edhem Bičakčić, rođen 1952. godine, po struci je inženjer elektrotehnike. Funkciju federalnog premijera preuzeo je u decembru 1996. godine kao kadar SDA.

Njegov mandat obilježili su intenzivna poslijeratna obnova, uspostavljanje ekonomskih institucija i početak privatizacije nekadašnjih društvenih preduzeća.

Međutim, Bičakčićev politički angažman pratili su i sporovi u vezi s raspolaganjem javnim novcem. Nakon odlaska s premijerske funkcije imenovan je za direktora Elektroprivrede BiH, odakle ga je u februaru 2001. godine smijenio tadašnji visoki predstavnik Wolfgang Petritsch.

OHR je odluku obrazložio postupcima iz vremena njegovog premijerskog mandata, za koje je ocijenio da su imali štetne posljedice po budžetsku sigurnost i vladavinu prava.

Zabrana obavljanja javnih funkcija ukinuta mu je 2006. godine. Bičakčić je u odvojenim sudskim postupcima koji su se odnosili na zloupotrebu položaja oslobođen optužbi.

Dragan Čović (2001): Kratkotrajno preuzimanje dužnosti

Dragan Čović, rođen 1956. godine u Mostaru, doktor je tehničkih nauka i dugogodišnji političar HDZ-a BiH.

Prije preuzimanja privremene premijerske funkcije obavljao je dužnost zamjenika premijera i federalnog ministra finansija u Vladi Edhema Bičakčića.

Dužnost vršioca dužnosti premijera obavljao je od januara do marta 2001. godine, u prijelaznom periodu između dvije federalne vlade.

Njegov rad u prethodnoj Vladi bio je predmet sudskog postupka u kojem su on i Bičakčić optuženi za zloupotrebu položaja ili ovlasti. Sud BiH pravosnažno ih je oslobodio optužbi 2011. godine.

Čović je kasnije obavljao funkciju člana Predsjedništva BiH i brojne druge političke dužnosti.

Alija Behmen (2001–2003): Prvi premijer iz SDP-a

Alija Behmen rođen je 1940. godine u Splitu. Bio je doktor ekonomskih nauka, univerzitetski profesor i stručnjak za ekonomiku saobraćaja.

Njegovim imenovanjem u martu 2001. godine prekinut je dotadašnji kontinuitet premijera iz SDA. Behmen je predvodio Vladu formiranu u okviru Alijanse za promjene, koja je predstavljala pokušaj uspostavljanja drugačije političke većine u Federaciji BiH.

Period njegovog mandata obilježile su institucionalne i ekonomske reforme, uključujući promjene u sistemu platnog prometa i nastavak tranzicije prema tržišnoj ekonomiji.

Istovremeno, Vlada se suočavala s političkim tenzijama, krizom hrvatske samouprave 2001. godine, nezaposlenošću i socijalnim problemima karakterističnim za poslijeratni period.

Behmen je kasnije, od 2009. do 2013. godine, obavljao funkciju gradonačelnika Sarajeva. Preminuo je 2018. godine.

Ahmet Hadžipašić (2003–2007): Ekonomske reforme i uvođenje PDV-a

Ahmet Hadžipašić rođen je 1952. godine. Bio je doktor tehničkih nauka, univerzitetski profesor i privrednik s dugogodišnjim iskustvom u industrijskim preduzećima, među kojima su Željezara Zenica, Agrokomerc i Metalno.

Na čelo Vlade Federacije BiH imenovan je u februaru 2003. godine kao kandidat SDA.

Njegov mandat obilježili su ekonomski oporavak, integracija tržišta Bosne i Hercegovine i reformski procesi. U tom periodu na državnom nivou provedene su značajne promjene, među kojima su reforma odbrane i uvođenje poreza na dodanu vrijednost 1. januara 2006. godine.

Ipak, visoka nezaposlenost, problemi privatizovanih industrijskih preduzeća i položaj radnika ostali su među najvećim ekonomskim i socijalnim izazovima.

Hadžipašić se nakon završetka mandata vratio akademskom radu. Preminuo je u julu 2008. godine.

Nedžad Branković (2007–2009): Infrastrukturni planovi i ostavka zbog afere sa stanom

Nedžad Branković rođen je 1962. godine. Doktor je tehničkih nauka, a prije imenovanja za premijera obavljao je rukovodeće funkcije u željezničkom sektoru i dužnost federalnog ministra prometa i komunikacija.

Njegova Vlada bavila se planovima razvoja saobraćajne i energetske infrastrukture, ali se suočila i s posljedicama svjetske finansijske krize koja je počela 2008. godine.

Brankovićev mandat posebno je obilježila afera u vezi s kupovinom stana u Sarajevu pod povoljnim uslovima.

Nakon podizanja optužnice i političkih pritisaka, 27. maja 2009. godine podnio je neopozivu ostavku na funkciju federalnog premijera.

U oktobru 2010. godine Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio je Brankovića i Edhema Bičakčića optužbi za zloupotrebu službenog položaja u ovom predmetu.

Vjekoslav Bevanda (2009): Privremeno na čelu Vlade tokom finansijske krize

Vjekoslav Bevanda, rođen 1956. godine u Mostaru, ekonomista je s dugogodišnjim iskustvom u bankarskom i finansijskom sektoru.

Kao kadar HDZ-a BiH obavljao je funkciju federalnog ministra finansija, a nakon ostavke Nedžada Brankovića privremeno je preuzeo dužnost premijera.

Na toj poziciji zadržao se manje od mjesec dana, u periodu izraženih budžetskih poteškoća i pregovora s međunarodnim finansijskim institucijama.

Zbog kratkog trajanja njegovog mandata teško je izdvojiti samostalne rezultate ili neuspjehe na premijerskoj funkciji. Bevanda je kasnije, od 2012. do 2015. godine, obavljao funkciju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, a potom i državnog ministra finansija i trezora.

Mustafa Mujezinović (2009–2011): Borba s budžetskom krizom i nezadovoljstvo boraca

Mustafa Mujezinović rođen je 1954. godine u Sarajevu. Prije dolaska na čelo Federalne vlade bio je prvi premijer Kantona Sarajevo, a potom i guverner tog kantona.

Funkciju federalnog premijera preuzeo je 25. juna 2009. godine, u vrijeme kada je svjetska ekonomska kriza ozbiljno ugrozila javne finansije.

Njegova Vlada bila je usmjerena na stabilizaciju budžeta, saradnju s Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom te reformu sistema socijalnih i boračkih naknada.

Upravo su promjene u oblasti boračko-invalidske zaštite izazvale veliko nezadovoljstvo. U aprilu 2010. godine održani su masovni protesti boraca ispred sjedišta Vlade FBiH u Sarajevu, tokom kojih je došlo do sukoba s policijom i oštećenja zgrade Vlade.

Mujezinović je premijersku funkciju obavljao do marta 2011. godine, a preminuo je 2019. godine.

Nermin Nikšić (2011–2015): Izgradnja autoputa, građanski protesti i poplave

Nermin Nikšić rođen je 1960. godine u Konjicu. Diplomirani je pravnik, a prije dolaska na čelo Federalne vlade obavljao je brojne funkcije u lokalnoj upravi i bio zastupnik SDP-a u Parlamentu FBiH.

Prvi put za federalnog premijera imenovan je 17. marta 2011. godine, nakon formiranja vlasti okupljene oko tadašnje Platforme.

Među značajnijim infrastrukturnim rezultatima tog perioda bilo je intenziviranje izgradnje autoputa na Koridoru Vc i otvaranje novih dionica.

Međutim, mandat su obilježili i politički sukobi unutar vladajuće koalicije, kao i masovni građanski protesti u februaru 2014. godine, koji su počeli u Tuzli i proširili se na druge gradove Bosne i Hercegovine. Građani su iskazivali nezadovoljstvo nezaposlenošću, posljedicama privatizacije, korupcijom i socijalnim stanjem.

Iste godine Federaciju BiH pogodile su katastrofalne majske poplave, zbog kojih je Vlada morala usmjeriti značajne kapacitete na pomoć stanovništvu i obnovu uništene infrastrukture.

Fadil Novalić (2015–2023): Osam godina vlasti, penzijska reforma i afera „Respiratori“

Fadil Novalić rođen je 1959. godine u Gradačcu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a najveći dio profesionalne karijere prije ulaska u politiku proveo je u realnom sektoru i automobilskoj industriji.

Federalni premijer postao je 31. marta 2015. godine kao kandidat SDA.

Njegova Vlada provodila je mjere iz Reformske agende, a tokom mandata usvojeni su novi Zakon o radu i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Penzijska reforma iz 2018. godine donijela je bodovni sistem obračuna penzija, dok je naknadnim prelaskom na trezorsko poslovanje promijenjen način njihovog finansiranja.

Novalićev mandat obilježili su i pandemija koronavirusa, mjere pomoći privredi, poremećaji na tržištu i rast troškova života.

Zbog nemogućnosti formiranja nove Federalne vlade nakon izbora 2018. godine, Novalić je na premijerskoj funkciji ostao sve do aprila 2023. godine, odnosno nešto više od osam godina.

Najveću aferu njegovog mandata predstavljala je nabavka respiratora tokom pandemije koronavirusa, vrijedna 10,5 miliona KM.

Sud BiH je u januaru 2024. godine potvrdio presudu kojom je Novalić osuđen na četiri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlasti u predmetu „Respiratori“.

Nermin Nikšić (2023–danas): Povratak na vlast, povećanje minimalne plate i optužnica

Nermin Nikšić drugi put je preuzeo funkciju federalnog premijera 28. aprila 2023. godine, nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt donio posebnu odluku kojom je omogućeno formiranje nove Vlade FBiH.

Na taj način okončana je višegodišnja blokada imenovanja izvršne vlasti. Međutim, način formiranja Vlade izazvao je političke polemike zbog intervencije visokog predstavnika.

Među najznačajnijim ekonomskim odlukama drugog Nikšićevog mandata izdvajaju se povećanje minimalne plate na 1.000 KM od januara 2025. godine, a potom na 1.027 KM u 2026. godini, te smanjenje zbirne stope doprinosa sa 41,5 na 36 posto.

Mandat su obilježili i uvođenje neradne nedjelje u trgovini, izmjene penzijskih propisa i donošenje zakonskog okvira za borački dodatak.

Povećanje minimalne plate izazvalo je različite reakcije. Dok je radnicima s najnižim primanjima donijelo veće plate, dio poslodavaca upozoravao je na rast troškova poslovanja i potrebu za dodatnim fiskalnim rasterećenjem.

Nikšićev drugi mandat obilježila je i optužnica koju je 20. novembra 2026. godine protiv njega, federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka i još pet osoba podigao Posebni odjel Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK).

Optužnica se, između ostalog, odnosi na postupke imenovanja i produžavanja ovlaštenja za rukovođenje Federalnom upravom policije. Tužilaštvo je zatražilo i zabranu obavljanja funkcije federalnog premijera. Podizanje optužnice ne znači utvrđivanje krivice, o kojoj odlučuje nadležni sud.

Premijeri FBiH: SDA najduže na čelu izvršne vlasti

Pregled dosadašnjih mandata pokazuje da je SDA najduže imala svoje kadrove na čelu Vlade Federacije BiH, dok je SDP ovu funkciju preuzimao u tri mandatna perioda.

Nermin Nikšić jedini je među dosadašnjim premijerima koji se nakon odlaska s funkcije ponovo vratio na čelo Federalne vlade.

Premijer Period Stranka Haris Silajdžić 1994–1996. SDA Izudin Kapetanović 1996. SDA Edhem Bičakčić 1996–2001. SDA Dragan Čović (v. d.) 2001. HDZ BiH Alija Behmen 2001–2003. SDP BiH Ahmet Hadžipašić 2003–2007. SDA Nedžad Branković 2007–2009. SDA Vjekoslav Bevanda (v. d.) 2009. HDZ BiH Mustafa Mujezinović 2009–2011. SDA Nermin Nikšić 2011–2015. SDP BiH Fadil Novalić 2015–2023. SDA Nermin Nikšić 2023–danas SDP BiH

Nezir Pivić: SDA ponovo preuzima čelo Federalne vlade

Nezir Pivić, aktuelni premijer Zeničko-dobojskog kantona, doktor je pravnih nauka i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Ranije je obavljao funkciju zamjenika ministra pravde Bosne i Hercegovine, dok se na čelu Vlade ZDK nalazi od oktobra 2023. godine.

Tokom njegovog upravljanja kantonalnom vladom povećavana su budžetska izdvajanja, plate budžetskih korisnika i ulaganja u javnu infrastrukturu. Među pitanjima koja su izazivala rasprave bili su finansiranje i organizacija visokog obrazovanja te razvoj i funkcionisanje javnih institucija.

Nakon izbornog rezultata SDA na Općim izborima 2026. godine, Predsjedništvo ove stranke jednoglasno je podržalo njegovu kandidaturu za federalnog premijera.

Ukoliko Pivić bude imenovan, SDA će se nakon gotovo četiri godine vratiti na čelo izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kako se bira premijer Federacije BiH?

Pobjeda na izborima i stranačka kandidatura ne znače automatsko preuzimanje premijerske funkcije.

Prema redovnoj ustavnoj proceduri, Vladu imenuje predsjednik Federacije BiH uz saglasnost oba potpredsjednika, a imenovanje potvrđuje Predstavnički dom Parlamenta FBiH većinom glasova zastupnika. Ustavne izmjene iz aprila 2023. godine predviđaju i dodatne mehanizme za prevazilaženje eventualnih blokada formiranja vlasti.

Prema dosadašnjim političkim najavama, nova Vlada Federacije BiH trebala bi biti formirana do kraja februara 2027. godine.