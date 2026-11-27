Granična policija BiH pregledala je 152 teretna motorna vozila tokom dvodnevne međunarodne akcije usmjerene na sprečavanje krijumčarenja migranata, koristeći savremene detektore otkucaja srca za otkrivanje skrivenih osoba.

Operativne aktivnosti provedene su 23. i 24. novembra istovremeno na teritoriji Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije, uz podršku predstavnika Savezne policije Njemačke.

Na području Bosne i Hercegovine pojačane kontrole obuhvatile su zone odgovornosti jedinica granične policije Bijeljina, Zvornik, Višegrad i Hum.

Granična policija BiH koristila savremenu opremu

Poseban fokus bio je na kontroli teretnih vozila, prikolica i drugih transportnih sredstava u kojima bi se mogle nalaziti skrivene osobe.

Tokom akcije podneseno je i više zahtjeva za operativne provjere putem Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju, čime je omogućena efikasnija razmjena informacija.

Granična policija BiH provedene aktivnosti ocijenila je uspješnim, ali u saopćenju nije precizirano jesu li tokom pregleda vozila pronađene skrivene osobe.

Akcija je realizovana u okviru projekta EU4FAST, kojim Evropska unija pruža podršku jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu.

U okviru ovog projekta Savezna policija Njemačke prethodno je donirala specijalističku opremu policijskim agencijama triju država.

Zajedničkoj akciji prethodio je regionalni sastanak održan početkom novembra u Beogradu, na kojem su učestvovali rukovodioci graničnih policija Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije.