SAD donirale obnovljeno patrolno plovilo Graničnoj policiji BiH

Arnela Šiljković - Bojić

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini predala je Graničnoj policiji BiH obnovljeno patrolno plovilo koje će biti angažovano u Neumu za nadzor i zaštitu državne granice na moru.

Iz Ambasade SAD-a navedeno je da je nabavku i obnovu plovila finansirao Ured za borbu protiv terorizma američkog State Departmenta, dok je realizacija pomoći provedena putem Međunarodnog programa pomoći u obuci za kriminalističke istrage (ICITAP).

Ambasada SAD-a u objavi je istakla da će ova podrška dodatno ojačati saradnju Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv transnacionalnog kriminala i terorizma, kao i u odgovoru na sigurnosne prijetnje na granici.

Obnovljeno plovilo Graničnoj policiji BiH pruža dodatne kapacitete za nadzor teritorijalnih voda i kontrolu državne granice na jedinom izlazu Bosne i Hercegovine na Jadransko more.

ICITAP djeluje u okviru Krivičnog odjela američkog Ministarstva pravde, a kroz svoje programe pruža podršku partnerskim državama u unapređenju policijskih i sigurnosnih kapaciteta, uključujući graničnu i pomorsku sigurnost.

Sjedinjene Američke Države već godinama podržavaju Graničnu policiju BiH kroz donaciju opreme, stručne obuke i programe usmjerene na jačanje policijskih kapaciteta.

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