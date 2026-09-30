UKC Tuzla zapošljava doktore specijaliste u Klinici za dječije bolesti

Arnela Šiljković - Bojić
UKC Tuzla

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na pozicije:

  1. Doktor medicine – specijalista na Klinici za dječije bolesti – Odjeljenje za neurologiju
  2. Doktor medicine – specijalista na Klinici za dječije bolesti – Odjeljenje za neonatologiju
  3. Doktor medicine – specijalista na Klinici za dječije bolesti – Odjeljenje za hematologiju i onkologiju
  4. Doktor medicine – specijalista na Klinici za dječije bolesti – Odjeljenje za gastroenterologiju i mliječna kuhinja
  5. Doktor medicine – specijalista na Klinici za dječije bolesti – Odjeljenje za nefrologiju

 

Opisi poslova, uslovi i način apliciranja nalaze se na LINKU

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