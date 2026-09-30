UKC Tuzla zapošljava doktore specijaliste u Klinici za dječije bolesti

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na pozicije:
- Doktor medicine – specijalista na Klinici za dječije bolesti – Odjeljenje za neurologiju
- Doktor medicine – specijalista na Klinici za dječije bolesti – Odjeljenje za neonatologiju
- Doktor medicine – specijalista na Klinici za dječije bolesti – Odjeljenje za hematologiju i onkologiju
- Doktor medicine – specijalista na Klinici za dječije bolesti – Odjeljenje za gastroenterologiju i mliječna kuhinja
- Doktor medicine – specijalista na Klinici za dječije bolesti – Odjeljenje za nefrologiju
Opisi poslova, uslovi i način apliciranja nalaze se na LINKU