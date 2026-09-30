ABA liga može početi: Riješen problem sa sudijama

ABA liga može početi nakon što su riješeni problemi u vezi s organizacijom suđenja za sezonu 2026/27, a utakmice drugog kola ABA lige i ABA lige 2 bit će odigrane prema ranije utvrđenom rasporedu i u zakazanim terminima.

Iz ABA lige saopćeno je da su ispunjeni svi potrebni uslovi za početak takmičenja, čime je okončana neizvjesnost koja je obilježila početak nove sezone.

Takmičenje je trebalo početi prošle sedmice, ali su utakmice prvog kola odgođene nakon zahtjeva sudija za većim primanjima i drugačijim uslovima angažmana.

Predsjedništvo ABA lige, uz saglasnost klubova, odbilo je uslove koje su arbitri dostavili preko opunomoćenog advokata Danijela Papka. Kako piše Sport Klub, prijedlozi sudija nisu bili u skladu s konačnom ponudom ABA lige koja im je dostavljena 28. septembra.

Nakon toga donesena je odluka da komesar za suđenje i predsjednik sudijske komisije Migel Anhel Perez sastavi novu listu sudija za sezonu 2026/27. Ta lista potom je trebala biti upućena Skupštini lige na usvajanje.

U međuvremenu je nova lista sudija sastavljena, pa su stvoreni uslovi za početak regionalnih takmičenja.

U drugom kolu ABA lige sastaju se Borac Čačak i Široki, Krka i Budućnost, Cedevita Olimpija i Cibona, Igokea i Slovan, Beč i Kluž, Spartak i Bosna, FMP i Crvena zvezda, Ilirija i Dubai, Partizan i Mega te Zadar i SC Derbi.

Novi termini i satnice utakmica prvog kola ABA lige i ABA lige 2, koje su ranije odgođene, bit će naknadno određeni.