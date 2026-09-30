Evropska sedmica sporta u Tuzli: #BeActive na stadionu Tušanj

Evropska sedmica sporta i kampanja #BeActive završni događaj u Bosni i Hercegovini ove godine donose u Tuzlu, gdje će u srijedu, 30. septembra, stadion Tušanj biti mjesto okupljanja djece, mladih i odraslih zainteresovanih za sport i rekreaciju.

Manifestacija počinje u 10 sati, a ulaz i učešće u sportskim aktivnostima bit će dostupni svim posjetiocima, bez obzira na godine, fizičku spremu ili prethodno sportsko iskustvo.

Učesnici će moći isprobati različite discipline, među kojima su dječija atletika, skok iz mjesta i bacanje vorteksa, ali i učestvovati u nogometu, rukometu i odbojci. Aktivnosti neće imati takmičarski karakter, već je cilj podstaći što veći broj građana da se pokrenu i pronađu oblik fizičke aktivnosti koji im odgovara.

Događaju će se pridružiti i nekadašnji bosanskohercegovački olimpijci Kada Delić Selimović, Nađa Avdibašić Vukadinović, Vinko Galušić i Zlatan Saračević, kao i olimpijski trener Halid Gazibegović.

Završni događaj organizuje se u okviru projekta „Active Together – European Week of Sport“, koji finansira Evropska unija kroz program Erasmus+. Projekat implementira Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine sa partnerima i sportskim savezima, uz koordinaciju Ministarstva civilnih poslova BiH.

Domaćini tuzlanskog događaja su Atletski savez Bosne i Hercegovine, Savez specijalne olimpijade u BiH, Atletski klub Sloboda Tehnograd Tuzla i FK Sloboda.

Evropska sedmica sporta pokrenuta je 2015. godine s ciljem promocije fizičke aktivnosti i ukazivanja na posljedice sve prisutnijeg sjedilačkog načina života. Kampanja je tokom proteklih godina okupila učesnike iz više desetina zemalja, a njen osnovni cilj ostao je isti, motivisati građane svih generacija da više vremena posvete kretanju i sportu.

Ovogodišnja kampanja nosi poruku „#BeActive – Your way“, kojom se naglašava da fizička aktivnost ne mora podrazumijevati velike sportske ciljeve ili takmičenje. Organizatori poručuju da i male promjene u svakodnevnim navikama mogu doprinijeti boljem fizičkom i mentalnom zdravlju.