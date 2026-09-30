Završeni radovi na sanaciji i proširenju vodovodne mreže u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle okončala je radove na sanaciji i proširenju vodovodne mreže, kao i ugradnji pumpnih stanica u visinskim zonama na području grada.

Radovi su izvedeni u mjesnim zajednicama Grabovica, u naselju Palavrići, Ši Selo, u naselju Panorama, Gornja Tuzla, u naselju Gudelj, Bukinje, u Ulici Fra Blaža Josića, Dobrnja, u naselju Razinoge, te Simin Han, u naselju Gornji Čaklovići.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 348.327,69 KM, dok je sanirana vodovodna trasa ukupne dužine 2.753 metra.

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