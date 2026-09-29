U Tuzli slijede pojačane kontrole: Za nepropisno odlaganje krupnog otpada kazne

Krupni otpad u Tuzli sve češće se odlaže u posude za kućno smeće i na mjesta koja za to nisu predviđena, zbog čega je Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzle najavila pojačan nadzor.

Kako su naveli iz ove službe, nepravilno odlaganje krupnog otpada primijetili su i građani i službena lica, a Odlukom o komunalnom redu jasno je propisano da se takav otpad ne smije ostavljati na nepredviđenim mjestima niti ubacivati u posude za kućno smeće.

Pod krupnim otpadom podrazumijevaju se predmeti i materijali koji zbog veličine, količine ili porijekla ne pripadaju uobičajenom kućnom smeću. To uključuje kućanske aparate, namještaj, sanitarne uređaje, veće količine kartonske ambalaže, dijelove vozila, kao i manje količine građevinskog otpada i šuta.

Krupni otpad u Tuzli odvozi se prema posebnom planu i uz naknadu, a korisnici su dužni takav otpad ostaviti na mjestima i u terminima koje odredi nadležno javno komunalno preduzeće.

Za veće količine šuta, šljake i građevinskog materijala moguće je organizovati poseban odvoz na zahtjev i o trošku vlasnika ili izvođača radova.

Iz Službe za inspekcijske poslove upozoravaju da su za osobe koje krupni otpad ostavljaju na nedozvoljenim mjestima ili u kontejnerima za kućno smeće predviđene novčane kazne.

U narednom periodu bit će pojačan inspekcijski nadzor, a pravna lica, samostalni privrednici i građani pozvani su da krupni otpad odlažu u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.