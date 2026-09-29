U Tuzli slijede pojačane kontrole: Za nepropisno odlaganje krupnog otpada kazne

Nedžida Sprečaković
otpad, kabasti

Krupni otpad u Tuzli sve češće se odlaže u posude za kućno smeće i na mjesta koja za to nisu predviđena, zbog čega je Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzle najavila pojačan nadzor.

Kako su naveli iz ove službe, nepravilno odlaganje krupnog otpada primijetili su i građani i službena lica, a Odlukom o komunalnom redu jasno je propisano da se takav otpad ne smije ostavljati na nepredviđenim mjestima niti ubacivati u posude za kućno smeće.

Pod krupnim otpadom podrazumijevaju se predmeti i materijali koji zbog veličine, količine ili porijekla ne pripadaju uobičajenom kućnom smeću. To uključuje kućanske aparate, namještaj, sanitarne uređaje, veće količine kartonske ambalaže, dijelove vozila, kao i manje količine građevinskog otpada i šuta.

Krupni otpad u Tuzli odvozi se prema posebnom planu i uz naknadu, a korisnici su dužni takav otpad ostaviti na mjestima i u terminima koje odredi nadležno javno komunalno preduzeće.

Za veće količine šuta, šljake i građevinskog materijala moguće je organizovati poseban odvoz na zahtjev i o trošku vlasnika ili izvođača radova.

Iz Službe za inspekcijske poslove upozoravaju da su za osobe koje krupni otpad ostavljaju na nedozvoljenim mjestima ili u kontejnerima za kućno smeće predviđene novčane kazne.

U narednom periodu bit će pojačan inspekcijski nadzor, a pravna lica, samostalni privrednici i građani pozvani su da krupni otpad odlažu u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.

pročitajte i ovo

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

Tuzla i TK

Tri decenije trap streljaštva u Tuzli: Održano 27. Otvoreno prvenstvo u...

Tuzla i TK

Tuzla ulazi u novu fazu digitalizacije: Besplatan internet na Trgu slobode...

Tuzla i TK

Završena prva faza sanacije i proširenja vodovodne mreže u Tuzli

Tuzla i TK

Grad Tuzla započeo proces za sticanje Pečata rodne ravnopravnosti

Tuzla i TK

Tuzla objavila korigovane rang-liste za mjere energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja

Vijesti

Besplatni pregledi u UKC-u Tuzla: Građani danas mogu provjeriti zdravstveno stanje

Vijesti

Požari u TK: Vatrogasci intervenisali na nekoliko lokacija

Vijesti

Godišnjica formiranja 2. korpusa Armije RBiH: Sjećanje na borce i ratni put

Vijesti

Rasipanje hrane globalni problem: Godišnje se baci više od milijardu tona

Vijesti

Danas se bira novi sudija Evropskog suda za ljudska prava iz BiH

Učitati više