Požari u TK: Vatrogasci intervenisali na nekoliko lokacija

Nedžida Sprečaković
pozar, pozari u TK
Foto: Arhiva

Požari u Tuzlanskom kantonu zabilježeni su 28. septembra na području Tuzle, Živinica, Gradačca i Lukavca, navedeno je u izvještaju Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je tri intervencije. Vatrogasci su gasili požar plinske boce na adresi Piskavica 12, požar otpada u naselju Kojšino, kao i požar kioska u ulici Albina i Franje Herljevića.

U Živinicama su vatrogasci intervenisali u Mjesnoj zajednici Đurđevik, gdje je gorjelo nisko rastinje. U gašenju su učestvovala tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Požar niskog rastinja zabilježen je i u mjestu Srnice Donje na području Gradačca. Na intervenciji su bila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Požari u Tuzlanskom kantonu zabilježeni su i na području Lukavca, gdje je Profesionalna vatrogasna jedinica imala dvije intervencije u Mjesnoj zajednici Devetak. Gorjeli su sijeno i pomoćni objekat.

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