Nakon 395 požara Vlada TK razmatra nabavku višenamjenskog helikoptera

Nabavka višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona jedna je od mogućnosti koju će nadležni analizirati nakon što je tokom augusta i prve polovine septembra na području kantona evidentirano čak 395 požara.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o požarima na području Kantona tokom augusta i prve polovine septembra 2026. godine, a iskustva sa terena pokazala su da postojeći kapaciteti za gašenje velikih i teško dostupnih požara moraju biti dodatno unaprijeđeni.

Intervencije su tokom proteklog perioda bile posebno otežane zbog dugotrajne suše, vjetra, nepristupačnog terena, ali i minskih polja na pojedinim područjima.

Najzahtjevniji su bili višednevni šumski požari na području Kladnja, Kalesije i Živinica, gdje snage sa područja Tuzlanskog kantona nisu bile dovoljne.

U gašenju su zbog toga angažovani helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikopter iz Zeničko-dobojskog kantona i air tractor iz Mostara.

Analizirat će se mogućnost nabavke helikoptera

Kantonalna uprava civilne zaštite zadužena je da ispita mogućnosti nabavke opreme koja bi se mogla koristiti za gašenje svih vrsta požara na području Tuzlanskog kantona, uključujući intervencije na teško dostupnim terenima.

Posebno će biti analizirana mogućnost nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona.

Uprava treba prikupiti podatke o mogućim modelima nabavke, cijenama, servisiranju helikoptera, načinu njegovog angažovanja, kao i mogućnostima angažovanja pilota.

Ti podaci trebali bi poslužiti Vladi TK za odluku o eventualnoj izradi elaborata o nabavci helikoptera.

Traži se i veća odgovornost za izazivanje požara

Vlada TK istovremeno je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kantonalno tužilaštvo, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, JP „Šume TK“ Kladanj i druge nadležne institucije da nastave preduzimati mjere radi otkrivanja i procesuiranja osoba odgovornih za izazivanje požara.

Iz Vlade navode da je potrebno dugoročno jačati sistem zaštite i spašavanja, kroz bolje opremanje i obuku vatrogasnih i drugih jedinica, njihovu međusobnu koordinaciju, preventivno djelovanje i razvoj kapaciteta za intervencije na nepristupačnim terenima.

Tokom augusta i prve polovine septembra na području Tuzlanskog kantona evidentirano je ukupno 395 požara, što je dodatno otvorilo pitanje spremnosti sistema za odgovor na velike požare i potrebu za nabavkom opreme koja bi omogućila brže djelovanje iz zraka.