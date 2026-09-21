Otvoren konkurs za deficitarna zanimanja: Učenicima po 1.170 KM

Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu bit će dodijeljene učenicima prvih razreda srednjih škola, a pojedinačna stipendija za školsku 2026/2027. godinu iznosi 1.170 KM.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za učenike koji su prvi put upisali prvi razred srednje škole i odabrali jedno od zanimanja koja su ove godine proglašena deficitarnim. Konkursom je predviđeno ukupno 85 stipendija, dok se u dokumentu navodi i dodjela po osam stipendija za pojedino deficitarno zanimanje.

Stipendija će biti isplaćivana u devet jednakih mjesečnih rata od po 130 KM, što znači da će svaki učenik koji ostvari pravo tokom školske godine dobiti ukupno 1.170 KM.

Koja zanimanja su na listi?

Na listi deficitarnih zanimanja za školsku 2026/2027. godinu nalaze se zidar-fasader-izolater, tesar-krovopokrivač, armirač-betonirac, keramičar-teracer, moler-farbar-soboslikar, rukovalac građevinskih pretovarnih mašina, tapetar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa i kuhar.

Pravo na stipendije za deficitarna zanimanja imaju državljani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, odnosno učenici koji ispunjavaju konkursom propisane uslove u vezi sa statusom raseljene osobe ili povratnika.

Učenik mora biti prvi put upisan u prvi razred srednje škole u školskoj 2026/2027. godini, redovno pohađati nastavu za jedno od zanimanja sa liste i ne smije primati stipendiju drugog davaoca.

Kako će učenici biti rangirani?

Prilikom rangiranja u obzir će se uzimati opći uspjeh ostvaren u devetom razredu osnovne škole, rezultat eksterne mature i materijalni položaj porodice. Najviše bodova za školski uspjeh donosi odličan uspjeh, 50, dok rezultat eksterne mature nosi do deset bodova.

Materijalni položaj može donijeti do 40 bodova, pri čemu najveći broj bodova ostvaruju kandidati čiji članovi porodičnog domaćinstva nemaju prihode. Ako dva ili više učenika imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat sa manjim prihodima po članu domaćinstva, a potom učenik sa većom prosječnom ocjenom u devetom razredu.

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuju status redovnog učenika i prvi upis u prvi razred, državljanstvo i prebivalište ili boravište, zajedničko domaćinstvo, završeni deveti razred, rezultat eksterne mature i činjenica da kandidat ne prima drugu stipendiju.

Za bodovanje materijalnog položaja potrebno je dostaviti i odgovarajuće dokaze o prihodima ili nezaposlenosti članova domaćinstva, odnosno dokumentaciju o korištenju prava iz socijalne zaštite.

Prijave otvorene 15 dana

Konkurs za stipendije za deficitarna zanimanja objavljen je 21. septembra i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se poslati preporučenom poštom ili predati lično Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, na adresi Fra Grge Martića 8, 75 000 Tuzla, uz naznaku da je riječ o prijavi na Konkurs za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijavni obrazac i kompletan tekst konkursa dostupni su na stranicama Ministarstva obrazovanja i nauke i Vlade Tuzlanskog kantona.