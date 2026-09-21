„Tri riječi“ večeras u Narodnom pozorištu Tuzla

Povodom 50. godišnjice postojanja i rada, Univerzitet u Tuzli građanima poklanja predstavu „Tri riječi“, koja će biti izvedena večeras u 19 sati u Narodnom pozorištu Tuzla.

Predstava je nastala po motivima pripovijetki „Šala“ i „Dama sa psićem“ velikog ruskog pisca Antona Pavloviča Čehova, a na scenu ih donose Damir Mahmutović, magistar umjetnosti i glumac, te Elvis Ivičević, magistar klasične gitare.

Dvije Čehovljeve priče dramaturški su spojene u predstavu o ljubavi, neizgovorenim osjećanjima i riječima koje često ostanu neizrečene.

„Tri riječi“ su upravo riječi „Ja te volim“, po kojima je predstava i dobila naziv.

Režiju i dramaturgiju potpisuje Damir Mahmutović, koji kaže da je predstava nastala spontano, povezivanjem dviju pripovijetki u jednu priču.

„Poruka koju želimo poslati jeste da svim ljudima koje volimo, a kojima to do sada možda nismo rekli, nakon ove predstave to i kažemo“, kazao je Mahmutović.

Predstava je dio programa kojim Univerzitet u Tuzli obilježava pola stoljeća rada, a ulaz za građane je besplatan.

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebno je prethodno rezervisati mjesto. Rezervacije se mogu izvršiti radnim danima od 8 do 16 sati na brojeve 035 300 500 i 061 738 580, ili putem e-maila [email protected].

Izvođenje predstave počinje u 19 sati u Narodnom pozorištu Tuzla.