Potpuna obustava saobraćaja u ulici Borić

Obustava saobraćaja u ulici Borić bit će uvedena od srijede, 23. septembra 2026. godine, zbog radova na sanaciji puta na dionici do raskrsnice sa ulicom Adele Ber.

Na ovom dijelu ulice bit će na snazi potpuna obustava saobraćaja, a trajat će do završetka radova.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica pozvali su građane i ostale učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce.

Obustava saobraćaja u ulici Borić do završetka radova

Stanari dijela ulice obuhvaćenog radovima trebaju prilagoditi kretanje i parkiranje vozila dok sanacija ne bude završena.

Iz nadležne službe također su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.