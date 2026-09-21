Potpuna obustava saobraćaja u ulici Borić

Adin Jusufović
Stanje na cestama: Radovi na određenim dionicama
Stanje na cestama: Radovi na određenim dionicama

Obustava saobraćaja u ulici Borić bit će uvedena od srijede, 23. septembra 2026. godine, zbog radova na sanaciji puta na dionici do raskrsnice sa ulicom Adele Ber.

Na ovom dijelu ulice bit će na snazi potpuna obustava saobraćaja, a trajat će do završetka radova.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica pozvali su građane i ostale učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce.

Obustava saobraćaja u ulici Borić do završetka radova

Stanari dijela ulice obuhvaćenog radovima trebaju prilagoditi kretanje i parkiranje vozila dok sanacija ne bude završena.

Iz nadležne službe također su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

pročitajte i ovo

BiH

Pojačan saobraćaj pred vikend: BIHAMK upozorava na gužve i izmjene na...

Istaknuto

Vozači, oprez: Magla smanjuje vidljivost, a na ovim dionicama saobraćaj je...

Istaknuto

Duge kolone na izlazu iz BiH: Najveće gužve na tri granična...

Istaknuto

Radovi usporavaju saobraćaj, na granicama do 30 minuta čekanja

Istaknuto

Nesreća blokirala A1 kod Lašve: Zatvoreni ulazi u Zenici, duge kolone...

Istaknuto

Saobraćajna nesreća kod petlje Šićki Brod, velike gužve na ovom dijelu...

Tuzla i TK

MUP TK raspisao konkurs za prijem 300 policajaca

Tuzla i TK

Obustava saobraćaja u Ulici VI bosanske brigade

Tuzla i TK

Do 2.000 KM za obrazovanje mladih u TK

BiH

RTRS prijavio BH Telecom zbog prekida signala tokom sahrane ratnog zločinca Mladića

Tuzla i TK

Alzheimerova bolest pogađa više od 50 miliona ljudi

Učitati više