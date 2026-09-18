Pojačan saobraćaj pred vikend: BIHAMK upozorava na gužve i izmjene na cestama

Posljednji dani ljeta donose svježija jutra, uz mjestimičnu maglu u kotlinama i duž riječnih tokova. S obzirom na to da je predstojeći vikend, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na frekventnijim putnim pravcima i pojedinim graničnim prelazima.

Prema informacijama BIHAMK-a, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, dok se vozila preusmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A-1 Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M-17. Na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad–Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila teža od 3,5 tone preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Usporeno se saobraća i na magistralnim cestama Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje, Bugojno–Novi Travnik, na Rostovu, te Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija. Na ovim lokacijama saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na Rostovu su radovi svakog radnog dana od 7 do 16:30 sati.

Radovi su u toku i na magistralnoj cesti Mostar–Čitluk–brdo Hum, gdje se svakog dana osim nedjelje, od 7 do 16 sati, saobraća usporeno i naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na mjestima radova na magistralnim cestama Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj i Šamac–Orašje saobraćaj se tokom dana odvija naizmjenično, jednom trakom.

Za danas su najavljeni i radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste M-14.1 i R-464 u Odžaku, kao i na raskrsnici magistralne ceste M-4 u Klokotnici. Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a čekanja traju između 10 i 30 minuta. Ipak, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.