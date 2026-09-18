Danas moguća kiša, lošija i biometeorološka prognoza

Jasmina Ibrahimović

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana, kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina.

Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva.

Pogoršanje vremena, uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje, uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se pojačati.

Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja, dekoncentracije. Opšta slika će biti nešto lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni.

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