Institucije u BiH unapređuju razmjenu podataka za potrebe službene statistike

Institucije u Bosni i Hercegovini napravile su novi korak ka boljoj razmjeni i korištenju administrativnih podataka za potrebe službene statistike, potpisivanjem sporazuma i tehničkih protokola između statističkih institucija i nosilaca ključnih administrativnih evidencija.

Među potpisnicima je i Federalni zavod za statistiku, čime se dodatno jača saradnja sa institucijama koje raspolažu podacima važnim za izradu kvalitetnih i pravovremenih statističkih pokazatelja.

Sporazumi se odnose na oblasti kriminaliteta i demografije, turizma, transporta, okoliša i obrazovanja, a potpisani su sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, Službom za poslove sa strancima, Upravom za indirektno oporezivanje BiH i Direkcijom za finansije Brčko distrikta BiH.

Njihovo potpisivanje rezultat je gotovo trogodišnjeg rada u okviru projekta EU4ADMIN, koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je uspostavljanje sigurnijih, kvalitetnijih i sistematičnijih modela razmjene administrativnih podataka, kao i njihovo efikasnije korištenje u službenoj statistici.

Šemso Šurković, koji je sporazume potpisao u ime Federalnog zavoda za statistiku, istakao je da unapređenje razmjene administrativnih podataka predstavlja značajan korak u modernizaciji statističkog sistema.

Prema njegovim riječima, jasnije procedure razmjene podataka stvaraju bolje uslove da statistički sistem odgovori na potrebe građana, institucija i privrede, dok dodatna formalizacija saradnje omogućava da takav način rada postane dio redovnih aktivnosti institucija.

Šefica Odjela u Delegaciji Evropske unije u BiH Gayelle Nizery naglasila je da je ova saradnja značajna za jačanje statističkih kapaciteta Bosne i Hercegovine, ispunjavanje evropskih zahtjeva u oblasti podataka i praćenje napretka u procesu evropskih integracija.

Direktorica Agencije za statistiku BiH Vesna Ćužić ocijenila je da je jedna od najvažnijih vrijednosti sporazuma povjerenje izgrađeno između institucija i spremnost da se saradnja nastavi kroz konkretne aktivnosti.

Sporazumima su precizirani načini i rokovi razmjene podataka, odgovornosti uključenih institucija, kao i pravila koja se odnose na povjerljivost, zaštitu i sigurno postupanje s podacima.

U okviru projekta razvijena su i IT rješenja koja bi trebala dodatno podržati proces proizvodnje službene statistike.

Aktivnosti na uspostavljanju novih modela razmjene administrativnih podataka s drugim institucijama i u dodatnim oblastima bit će nastavljene i u narednom periodu. U projektu, pored domaćih institucija, učestvuju i Statistički ured Republike Slovenije te Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske.