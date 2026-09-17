Volvo XC60 dobija mnogo veći električni domet

Volvo priprema značajnu promjenu za plug-in hibridnu verziju modela XC60, koja bi od 2028. godine trebala dobiti znatno veću bateriju i više nego dvostruko veći električni domet u odnosu na aktuelnu verziju.

Prema dostupnim informacijama, novi Volvo XC60 T8 AWD Long Range mogao bi samo na električni pogon prelaziti oko 125 kilometara. Trenutni XC60 T8 nudi približno 56 kilometara električne vožnje.

Najveća promjena odnosi se na bateriju, čiji bi kapacitet trebao biti povećan sa sadašnjih 18,8 na 41,2 kWh. Riječ je o kapacitetu koji se donedavno češće povezivao s manjim potpuno električnim automobilima nego s plug-in hibridima.

Veća baterija trebala bi omogućiti da se XC60 u svakodnevnoj vožnji koristi gotovo poput električnog automobila. Vozači koji dnevno prelaze nekoliko desetina kilometara i imaju mogućnost redovnog punjenja mogli bi većinu svojih vožnji završavati bez uključivanja benzinskog motora.

Motor s unutrašnjim sagorijevanjem u tom slučaju prvenstveno bi se koristio na dužim putovanjima, kada punjenje nije dostupno ili praktično.

Veći kapacitet baterije donosi i dodatnu težinu. Očekuje se da će automobil biti oko 90 kilograma teži, ali iz Volva navode da to ne bi trebalo značajnije utjecati na performanse.

Pogonski sistem trebao bi i dalje razvijati ukupno 455 konjskih snaga, dok bi ubrzanje od nule do približno 97 kilometara na sat trajalo oko 4,5 sekundi. Izmjene se očekuju i na električnom motoru kako bi efikasnije koristio energiju iz većeg baterijskog paketa.

Plug-in hibridi godinama predstavljaju kompromis između električnih automobila i vozila s klasičnim motorima. Manja baterija znači nižu masu, ali i kraći električni domet, zbog čega se benzinski motor često uključuje i tokom svakodnevne vožnje.

Ako novi XC60 zaista ponudi električni domet od oko 125 kilometara, taj bi se odnos mogao znatno promijeniti. Za dio vozača automobil bi tokom većine svakodnevnih vožnji mogao funkcionisati gotovo isključivo na struju, dok bi benzinski motor ostao kao sigurnost za duža putovanja.

Veća baterija ipak znači i veću masu, a vjerovatno i višu cijenu vozila, pa ni nova verzija neće u potpunosti ukloniti kompromise karakteristične za plug-in hibride.