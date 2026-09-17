Kupujete nove gume? Ove greške mogu vas skupo koštati

Kupovina novih guma nije samo pitanje cijene i odgovarajuće dimenzije. Pogrešan izbor može utjecati na upravljivost, kočenje i stabilnost vozila, zbog čega je prije kupovine važno provjeriti odgovaraju li gume automobilu, načinu vožnje i uslovima u kojima će se koristiti.

Gume su jedini dio vozila koji je u direktnom kontaktu s cestom, pa njihovo stanje i karakteristike imaju veliki utjecaj na ponašanje automobila. Ipak, vozači pri kupovini često obraćaju pažnju samo na cijenu ili izgled, zanemarujući podatke koji mogu biti mnogo važniji za sigurnost.

Cijena ne bi trebala biti jedini kriterij

Jeftinija guma ne mora automatski biti loša, kao što ni najskuplji model nije nužno najbolji izbor za svakog vozača.

Prije kupovine vrijedi razmisliti gdje se automobil najčešće koristi, koliko kilometara prelazi tokom godine i kakvim je vremenskim uslovima najčešće izložen.

Vozaču koji većinu vremena provodi u gradskoj vožnji možda neće odgovarati isti model kao nekome ko svakodnevno prelazi veliki broj kilometara autocestom.

Poseban oprez potreban je kod polovnih guma, jer njihovo porijeklo, način korištenja i uslove u kojima su bile skladištene često nije moguće pouzdano provjeriti.

Pogrešna dimenzija može promijeniti ponašanje vozila

Atraktivan izgled ili povoljnija cijena nisu razlog za kupovinu gume dimenzije koja nije predviđena za određeni automobil.

Proizvođači vozila propisuju dimenzije koje odgovaraju konstrukciji automobila. Informacije o tome najčešće se mogu pronaći u dokumentaciji vozila, na naljepnici na okviru vozačevih vrata ili poklopcu rezervoara za gorivo.

Oznaka poput 205/55 R16, između ostalog, govori o širini gume, odnosu visine bočnice i širine te promjeru naplatka.

Prilikom kupovine novih guma potrebno je provjeriti i indeks nosivosti te brzinski razred.

Zimske i ljetne gume nisu napravljene za iste uslove

Vožnja na zimskim gumama tokom visokih ljetnih temperatura može ubrzati njihovo trošenje i utjecati na ponašanje vozila.

Zimske gume imaju drugačiju smjesu i strukturu od ljetnih, zbog čega su prilagođene nižim temperaturama i zimskim uslovima. Dugotrajna vožnja tokom ljeta može negativno utjecati na njihove karakteristike.

S druge strane, ljetne gume pri niskim temperaturama ne pružaju iste osobine kao zimske.

Pravovremena zamjena dva seta može pomoći da obje vrste guma duže zadrže svoja svojstva.

Obratite pažnju na EU oznaku

Na EU oznaci gume mogu se pronaći podaci o energetskoj efikasnosti, odnosno otporu kotrljanja, prianjanju na mokroj podlozi i vanjskoj buci.

Na određenim modelima nalazi se i simbol 3PMSF, koji označava gume ispitane za zahtjevnije snježne uslove.

Ove podatke ne treba miješati s oznakama na bočnoj strani gume, gdje se nalaze dimenzija, indeks nosivosti, brzinski razred, datum proizvodnje i drugi tehnički podaci.

Miješanje različitih guma može napraviti problem

Zamjena samo jedne gume ili kombinovanje pneumatika različitih karakteristika može utjecati na ponašanje automobila, posebno prilikom naglog kočenja ili vožnje po mokroj i klizavoj cesti.

Različite gume mogu imati drugačiji nivo prianjanja, zbog čega vozilo može neujednačeno reagovati u kritičnoj situaciji.

Najsigurnija opcija je koristiti odgovarajuće gume jednakih ili što sličnijih karakteristika, uz poštivanje tehničkih zahtjeva proizvođača vozila.

Oprez s gumama nepoznatog porijekla

Kupovina putem neprovjerenih oglasa i izvora može djelovati primamljivo zbog niže cijene, ali je tada mnogo teže utvrditi porijeklo i stvarno stanje guma.

Posebno treba obratiti pažnju na polovne pneumatike bez jasnih podataka o tome kako su korišteni i skladišteni.

Vanjski izgled gume nije uvijek dovoljan pokazatelj njenog stanja.

Dobar profil ne znači da je polovna guma sigurna

Čak i ako polovna guma ima dovoljno dubok profil, to ne znači da je bez oštećenja.

Vozač uglavnom ne može znati je li prethodno korištena s preniskim pritiskom, udarala u rubnike ili rupe, bila nepravilno popravljana ili izložena nepovoljnim uslovima skladištenja.

Neka strukturalna oštećenja nisu vidljiva golim okom, a mogu postati ozbiljan problem tokom vožnje, posebno pri većim brzinama.

DOT nije isto što i rok trajanja

DOT oznaka često privlači veliku pažnju kupaca. Posljednje četiri cifre označavaju sedmicu i godinu proizvodnje gume.

Ipak, datum proizvodnje sam po sebi ne govori u kakvom se stanju guma nalazi.

Na njeno stanje utječu način skladištenja, izloženost sunčevoj svjetlosti, vlazi i temperaturama, ali i eventualna oštećenja. Zbog toga nije dovoljno pogledati samo godinu proizvodnje.

Pri kupovini novih guma važnije je sagledati sve tehničke karakteristike i stanje proizvoda, a ne izbor svesti isključivo na što noviji DOT.

Ne čekajte posljednji trenutak

Mnogi vozači o promjeni guma počinju razmišljati tek kada temperature naglo padnu ili se pojavi prvi snijeg.

Tada su vulkanizerske radionice obično najopterećenije, a izbor dostupnih modela može biti manji.

Planiranje kupovine i zamjene unaprijed ostavlja dovoljno vremena za poređenje modela, cijena i karakteristika, bez potrebe da se odluka donosi na brzinu.

Dobra guma sama po sebi ne može spriječiti svaku opasnu situaciju na cesti, ali pravilan izbor, redovno održavanje i kontrola njihovog stanja značajno doprinose sigurnijoj vožnji.