Poskupjele vulkanizerske usluge, zamjena guma i do 120 KM

Cijene vulkanizerskih usluga u RS-u porasle su i do 20 posto, pa će vozači za zamjenu guma ove sezone morati izdvojiti između 50 i 120 KM, u zavisnosti od dimenzije točkova i vrste felgi. Sa dolaskom toplijeg vremena ponovo je aktuelna sezona zamjene zimskih za ljetne gume, a brojni autoservisi već su istaknuli nove cjenovnike.

Prema podacima sa terena, kompletna zamjena i balansiranje četiri gume u 2026. godini najčešće košta između 60 i 120 KM. U poređenju s prošlom godinom, riječ je o povećanju od 10 do 20 posto.

U servisima u Banjoj Luci navode da je rast troškova poslovanja uticao i na cijene usluga. Neven Domazet iz Gumacentra Merkur kaže da vozači s dolaskom toplijih dana trebaju planirati zamjenu zimskih guma.

Prema njegovim riječima, ljetne gume su po svom sastavu namijenjene za temperaturu asfalta već od oko sedam stepeni Celzijusa, dok bi spoljašnja temperatura trebala biti iznad deset do petnaest stepeni. Domazet savjetuje vozačima da gume mijenjaju u provjerenim i ovlaštenim servisima gdje će dobiti račun i garanciju za izvršenu uslugu.

Slična situacija je i u Bijeljini gdje je potražnja za vulkanizerskim uslugama povećana, ali građani sve češće traže povoljnije opcije. Miljan Janjić, supervizor za maloprodaju i servis guma u jednom od servisa, navodi da cijena zavisi od više faktora, prije svega od dimenzije guma i vrste felgi.

On ističe da se tržište posljednjih godina pomjera prema većim dimenzijama guma, što automatski povećava i cijenu usluge. Aluminijske felge zahtijevaju više pažnje prilikom balansiranja, a skuplji su i materijali poput utega koji se koriste za balansiranje većih guma.

Prema novim cijenama, zamjena kompleta guma za vozila s točkovima veličine 16 inča sada košta oko 60 KM, dok je prošle godine prosječna cijena iznosila između 45 i 50 KM. Kod većih dimenzija, poput 19 ili 20 inča, cijena zamjene kompleta guma može dostići i 100 KM.

Trgovci navode da su poskupjele i same gume, čije su cijene u prosjeku više za pet do 15 posto u odnosu na prethodnu godinu.