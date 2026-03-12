Rastu cijene goriva u FBiH, najviše poskupio dizel

Prosječna maloprodajna cijena dizela u Federacija Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 2,90 KM po litru, dok je prosječna cijena benzina Premium bezolovni 95 dostigla 2,42 KM po litru, pokazuju podaci Federalno ministarstvo trgovine.

U odnosu na 11. mart ove godine, cijena benzina Premium bezolovni 95 (BAS EN 228 – BMB 95) viša je za 0,01 KM po litru, dok je cijena dizela (BAS EN 590 – 10 ppm) porasla za 0,04 KM.

Podaci Ministarstva pokazuju da cijene naftnih derivata u Federaciji BiH od kraja februara bilježe kontinuiran rast, posebno kod dizela. Krajem februara prosječna cijena dizela iznosila je 2,35 KM po litru, dok je 12. marta dostigla 2,90 KM. U istom periodu benzin Premium 95 porastao je sa 2,32 KM na 2,42 KM po litru.

Prema obavijestima o promjeni cijena i marži koje su benzinske pumpe dostavile Federalno ministarstvo trgovine u periodu od 28. februara do 11. marta 2026. godine, evidentiran je veliki broj prijava promjena cijena.

Od ukupnog broja zaprimljenih obrazaca, 3.283 odnose se na dizel BAS EN 590, dok se 1.324 odnose na Premium bezolovni benzin 95 BAS EN 228 – BMB 95.

U Federaciji BiH i dalje je na snazi odluka o utvrđivanju maksimalne visine marži za naftne derivate. Maksimalna marža za veleprodaju ograničena je na 0,06 KM po litru, dok je za maloprodaju propisana maksimalna marža od 0,25 KM po litru.

Kontrolu primjene odluke provode federalni i kantonalni tržišni inspektori koji provjeravaju način formiranja cijena na benzinskim pumpama.

Radi informisanja građana o cijenama goriva, Federalno ministarstvo trgovine je još 2019. godine pokrenulo mobilnu aplikaciju FMT FBiH oil info, putem koje korisnici mogu pregledati maloprodajne cijene na benzinskim pumpama u Federaciji BiH i prijaviti eventualne nepravilnosti.