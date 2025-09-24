Volvo pomjera granice: Hrčak upravljao kamionom

Jeste li ikada vidjeli tehnologiju upravljanja toliko preciznu da bi čak i hrčak mogao upravljati kamionom? U sceni kao iz crtanog filma, Volvova patentirana tehnologija pretvorila je upravo malenog hrčka u vozača kamiona.

Glavni junak priče je Charlie, sirijski hrčak koji je postao najsitniji i najslađi vozač kamiona na svijetu. U posebnom hrčkovom točku spojenom na volan kamiona, Charlie je upravljao zahvaljujući Volvo Dynamic Steering (VDS) sistemu.

Šta je zapravo Volvo Dynamic Steering?

VDS sistem kombinuje hidrauliku sa električnim motorom koji se kontroliše čak 2.000 puta u sekundi. Na malim brzinama volan je toliko lagan da smanjuje otpor upravljanja za čak 75 posto, dok pri većim brzinama postaje čvršći i stabilniji, pomažući vozaču da nadvlada udarce s puta, bočni vjetar pa čak i puknuće gume.

Upravo je ta tehnologija omogućila da i hrčak uspije okretati volan velikog građevinskog kamiona Volvo FMX. Profesionalni vozač je upravljao gasom i kočnicama, ali je smjer kretanja kamiona bio u potpunosti u rukama, tačnije šapicama, Charlieja.

Hrčak za volanom kamiona

Da bi se sve izvelo, Charlie je smješten u poseban točak koji je bio spojen na volan. Ispred njega je bila mrkva, kao motivacija za kretanje u željenom smjeru. Njegovi mali koraci pretvarali su se u stvarne komande upravljanja, a sistem je otpor sveo na minimum kako bi mu to bilo moguće.

Charlie je tako uspio da izveze kamion kroz vijugavi kamenolom. Iako ga je vodila mrkvica, na kraju je dobio mnogo veću nagradu, svjetsku slavu kao vjerovatno jedini hrčak na svijetu koji je ikada upravljao kamionom.

Tehnologija u službi zabave i sigurnosti

Volvo je kroz ovaj neobični eksperiment želio pokazati koliko je njihova tehnologija dinamičnog upravljanja napredna i pouzdana. Ako kamion može voziti hrčak, onda možemo samo zamisliti koliko je olakšano upravljanje za profesionalne vozače u teškim uslovima.

Charlie je svoj zadatak obavio s elegancijom na kakvoj bi mu pozavidio i Alain Prost, a Volvo je dobio svjetsku pažnju i simpatičnu demonstraciju onoga što tehnologija može učiniti.