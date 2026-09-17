Monetove slike prvi put pred javnošću, jedna vrijedi do 30 miliona eura

Ali Huremović
Monetove slike prvi put pred javnošću, jedna vrijedi do 30 miliona eura

Monetove slike koje decenijama nisu bile dostupne javnosti bit će ponuđene na aukciji u Parizu 22. oktobra, a samo jedno od djela procijenjeno je na čak 30 miliona eura.

Riječ je o radovima francuskog impresioniste Claudea Moneta, među kojima posebno mjesto zauzima monumentalna slika „Iris“, nastala 1924. i 1925. godine, u posljednjim godinama umjetnikovog života u Givernyju.

Djelo nikada ranije nije bilo javno izloženo i do sada je bilo poznato uglavnom na osnovu crno-bijele fotografije, prenosi AFP.

Aukcijska kuća Sotheby's procijenila je sliku na iznos između 22 i 30 miliona eura, što je najviša procjena za neko djelo koje je ikada ponuđeno na aukciji u Francuskoj.

Slika dimenzija 160 puta 180 centimetara ujedno je najveće Monetovo djelo iz posljednje decenije njegovog života koje se i dalje nalazi u privatnom vlasništvu.

Monetove slike iz kasne faze stvaralaštva

Na istoj aukciji bit će ponuđena i slika „Saule pleureur“, odnosno „Žalosna vrba“, nastala između 1918. i 1919. godine. Njena vrijednost procjenjuje se na između devet i 12 miliona eura.

Obje Monetove slike pripadaju kasnoj fazi njegovog stvaralaštva, periodu u kojem se umjetnik sve više udaljavao od tradicionalnog prikaza pejzaža i približavao apstraktnom izrazu. Djela su dio privatne kolekcije Jeanne Schlumberger, koja će prvi put u cjelini biti predstavljena javnosti i ponuđena na prodaju.

Kolekcija obuhvata 28 djela impresionističke i moderne umjetnosti, a ukupna vrijednost procjenjuje se na više od 40 miliona eura.

Posebnu pažnju kolekcionara očekivano privlače upravo Monetove slike, s obzirom na njihovu rijetkost, historiju i činjenicu da jedna od njih nikada ranije nije bila javno izložena.

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