Monetove slike prvi put pred javnošću, jedna vrijedi do 30 miliona eura

Monetove slike koje decenijama nisu bile dostupne javnosti bit će ponuđene na aukciji u Parizu 22. oktobra, a samo jedno od djela procijenjeno je na čak 30 miliona eura.

Riječ je o radovima francuskog impresioniste Claudea Moneta, među kojima posebno mjesto zauzima monumentalna slika „Iris“, nastala 1924. i 1925. godine, u posljednjim godinama umjetnikovog života u Givernyju.

Djelo nikada ranije nije bilo javno izloženo i do sada je bilo poznato uglavnom na osnovu crno-bijele fotografije, prenosi AFP.

Aukcijska kuća Sotheby's procijenila je sliku na iznos između 22 i 30 miliona eura, što je najviša procjena za neko djelo koje je ikada ponuđeno na aukciji u Francuskoj.

Slika dimenzija 160 puta 180 centimetara ujedno je najveće Monetovo djelo iz posljednje decenije njegovog života koje se i dalje nalazi u privatnom vlasništvu.

Monetove slike iz kasne faze stvaralaštva

Na istoj aukciji bit će ponuđena i slika „Saule pleureur“, odnosno „Žalosna vrba“, nastala između 1918. i 1919. godine. Njena vrijednost procjenjuje se na između devet i 12 miliona eura.

Obje Monetove slike pripadaju kasnoj fazi njegovog stvaralaštva, periodu u kojem se umjetnik sve više udaljavao od tradicionalnog prikaza pejzaža i približavao apstraktnom izrazu. Djela su dio privatne kolekcije Jeanne Schlumberger, koja će prvi put u cjelini biti predstavljena javnosti i ponuđena na prodaju.

Kolekcija obuhvata 28 djela impresionističke i moderne umjetnosti, a ukupna vrijednost procjenjuje se na više od 40 miliona eura.

Posebnu pažnju kolekcionara očekivano privlače upravo Monetove slike, s obzirom na njihovu rijetkost, historiju i činjenicu da jedna od njih nikada ranije nije bila javno izložena.