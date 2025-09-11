Hasanović: Najveće posljedice odgađanja budžeta snose službenici sa najnižim primanjima

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović izjavio je da zbog prolongiranja usvajanja budžeta institucija BiH za 2025. godinu najveće posljedice trpe upravo zaposleni sa najnižim platama u državnim institucijama.

– Pri tome ne mislim na izabrane i imenovane zvaničnike, koji već imaju visoke plate, već na službenike i namještenike sa najnižim primanjima, koje ovakva prolongiranja najviše pogađaju. I pored toga, bitno je naglasiti i da institucije nastavljaju funkcionisati i izvršavati svoje nadležnosti – kazao je Hasanović za Fenu.

Podsjetio je da ovo nije prvi put da institucije ostaju bez usvojenog budžeta u tekućoj fiskalnoj godini, ističući da je slična situacija zabilježena i 2021. godine.

Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je početkom septembra vratio Predsjedništvu BiH na doradu. Kako je navedeno u zaključku, razlog je nedovoljna analitička i sadržajna priprema, posebno u dijelu koji se odnosi na povećanje plata vojnicima, policajcima i zaposlenima sa najnižim primanjima.

– Imajući u vidu činjenicu da Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu nije analitički i sadržajno strukturiran na način da može biti realiziran, primarno u dijelu koji se tiče povećanja plaća i naknada vojnicima, policajcima i uposlenicima institucija BiH sa najnižim plaćama, isti se vraća Predsjedništvu BiH kao predlagaču na doradu – navedeno je u zaključku usvojenom 1. septembra.

Na vanrednoj sjednici održanoj jučer, Predsjedništvo BiH usvojilo je zaključke kojima je Vijeće ministara BiH zaduženo da u roku od pet dana pripremi i dostavi korigiran prijedlog budžeta.

– Stoga pozivamo sve nadležne institucije Bosne i Hercegovine da maksimalno ubrzaju proces usvajanja zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu – navedeno je u saopćenju Predsjedništva BiH.

Podsjećamo, Predsjedništvo BiH je 19. augusta usvojilo Prijedlog budžeta za 2025. godinu, uz protivljenje članice Predsjedništva Željke Cvijanović. U obrazloženju su istaknuta izdvajanja za organizaciju transparentnijih općih izbora 2026. godine, jačanje državnih institucija, stabilizaciju finansija BHRT-a te povećanje plata zaposlenima u institucijama BiH, sa fokusom na pripadnike Oružanih snaga, policijske strukture i one sa najnižim primanjima.