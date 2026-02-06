Pozder i Stojanović o budžetu i prioritetima u okolišu i turizmu FBiH

Jasmina Ibrahimović

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder sastala se danas s potpredsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine Igorom Stojanovićem, s kojim je razgovarala o aktuelnim pitanjima i prioritetima u oblasti okoliša i turizma.

Tokom sastanka razmijenjene su informacije o najvažnijim aktuelnim temama, s posebnim osvrtom na usvajanje Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu i njegov značaj za realizaciju planiranih politika i projekata. Sagovornici su istakli da je usvojeni Budžet važna pretpostavka za nastavak i unapređenje projekata u oblasti zaštite okoliša, održivog razvoja i turizma.

Razgovarano je i o planiranim zakonodavnim aktivnostima i programima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kao i o potrebi njihove efikasne i transparentne realizacije, u skladu s razvojnim ciljevima Federacije BiH.

Ministrica Pozder i potpredsjednik Stojanović naglasili su važnost dobre institucionalne saradnje, koordinacije i transparentnosti u radu, kako bi budžetska sredstva bila usmjerena na projekte koji donose konkretne koristi građanima i doprinose održivom razvoju Federacije BiH.

Na sastanku je izražena zajednička opredijeljenost da se kroz partnerski odnos institucija osigura uspješna realizacija Budžeta i nastavak reformskih i razvojnih aktivnosti u sektoru okoliša i turizma, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

