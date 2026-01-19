Prijedlog budžeta FBiH za 2026. pred poslanicima i delegatima

Prijedlog budžeta FBiH za 2026. naći će se na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazane za 19. i 20. januar, a isti akt je među ključnim tačkama i za sjednicu Doma naroda sazvanu za 23. januar. Da bi budžet stupio na snagu, oba doma moraju ga usvojiti u istovjetnom tekstu, Mioković je ranije poručio da bi, ukoliko se to desi tokom januara, Federacija izbjegla odluku o privremenom finansiranju.

Budžet je predložila Federalna vlada i u parlamentarnu proceduru uputila ga po hitnom postupku, zajedno s prijedlogom zakona o izvršenju budžeta. Vlada je predložila da budžet iznosi 8.898.279.146 KM, što je za 649 miliona KM više nego 2025. godine, uz obrazloženje da je cilj održivo upravljanje javnim finansijama, kontrola rashoda i stabilni izvori finansiranja, te da su prioriteti socijalna zaštita, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje i funkcionisanje javnih službi.

Federalni ministar finansija Toni Kraljević naveo je da je riječ o najvećem budžetu do sada, s naglaskom na MIO/PIO u kontekstu očekivanog zakona i dvostrukog usklađivanja penzija, od 1. januara i od 1. jula, a rashodi za MIO/PIO, prema njegovim riječima, povećani su na 4,422 milijarde KM. Istakao je i podršku nižim nivoima vlasti, 200 miliona KM za kantone, 48 miliona KM za gradove i općine, te dodatna dva miliona KM za 13 nerazvijenih lokalnih zajednica, dok je za Fond solidarnosti planirano 80 miliona KM, a za stambeno zbrinjavanje mladih 25 miliona KM putem Union banke.

Kraljević je dodao da su poticaji za poljoprivredu uvećani na 190 miliona KM, uz dodatna izdvajanja za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Među kapitalnim projektima navedeno je 249 miliona KM za autoceste, brze i magistralne ceste, deset miliona KM za unapređenje avio-prometa, pet miliona KM za aerodrom u Bihaću i šest miliona KM za dokapitalizaciju naftnih terminala FBiH, uz planirana izdvajanja i za dokapitalizaciju rudnika Banovići. Na socijalnim stavkama planirano je i povećanje izdvajanja za civilne žrtve rata i neratne invalide te braniteljske transfere, po dodatnih 56 miliona KM, ukupno 112 miliona KM, dok je otplata duga s kamatama planirana u iznosu od 1,309 milijardi KM.

Uz budžet i zakon o izvršenju, u parlamentarnu proceduru upućeni su i zakon o fiskalizaciji transakcija u FBiH, izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i drugi akti povezani s budžetom, o kojima bi također trebalo da raspravljaju oba doma.