Dom naroda usvojio važan zakon, BiH čeka odluku o sivoj listi Moneyvala

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je na hitnoj sjednici Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Za zakon je glasalo 14 delegata, odnosno svi prisutni na sjednici.

Usvajanje ovog zakona omogućeno je nakon što je SNSD, koji je prethodnih mjeseci blokirao rad Doma naroda rušenjem kvoruma, privremeno prekinuo blokadu.

Ovaj zakon jedan je od važnih koraka kako bi Bosna i Hercegovina izbjegla stavljanje na sivu listu Moneyvala, što bi moglo imati ozbiljne posljedice za građane i privredu.

Ipak, usvajanje zakona ne znači da je BiH sigurno izbjegla sivu listu, jer još nisu ispunjeni svi traženi uslovi. Dva dodatna zakona zaustavljena su u Vijeću ministara BiH.

Konačnu odluku trebala bi donijeti Radna grupa za finansijsko djelovanje protiv pranja novca, FATF, koja zasjeda u Helsinkiju.

Ukoliko BiH bude stavljena na sivu listu, transakcije iz BiH prema inostranstvu, kao i one koje dolaze u našu zemlju, mogle bi biti pod pojačanom kontrolom. To bi značilo duže čekanje za građane koji šalju ili primaju novac iz inostranstva.

Posljedice bi mogle osjetiti i kompanije, investitori i izvoznici. Krediti za BiH mogli bi biti skuplji i nepovoljniji, dok bi potencijalni investitori bili oprezniji pri ulaganju u zemlju.